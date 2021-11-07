سقوط جديد لـ مورينيو.. فينيسيا يقلب الطاولة على روما

الأحد، 07 نوفمبر 2021 - 15:32

كتب : FilGoal

فينيزيا

تلقى روما الخسارة الخامسة في الموسم الحالي من الدوري الإيطالي بالسقوط أمام مضيفه فينيسيا بنتيجة 3-2 اليوم الأحد في الجولة 12.

وخسر فريق الذئاب للمرة الثانية تواليا في الدوري بعدما فقد تقدمه ليخسر أمام فينيسيا العائد للبطولة بعد غياب 19 عاما.

وتقدم ماتيا كالدارا مبكرا لأصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة لكن رجال المدرب المخضرم جوزيه مورينيو ردوا بهدف إلدور شوموردوف في الدقيقة 43.

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وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة أحرز تامي أبراهام الهدف الثاني لروما.

لكن فريق العاصمة لم يحافظ على أسبقيته رغم تسديده لعشر كرات بين القائمين والعارضة، استقبل هدف التعادل في الدقيقة 65 عن طريق ركلة جزاء نفذها ماتيا أرامو.

وفي الدقيقة 74 وجه دافيد أوكيريكي ضربة قاضية للذئاب بتسجيل هدف ثالث لفينيسيا الذي عاد لسكة الانتصارات بعد غياب 3 جولات.

وارتقى فينيسيا للمركز 14 رافعا رصيده إلى 12 نقطة بينما استمر روما خامسا ورصيده 19 نقطة.

وفي الجولة المقبلة يوم 21 نوفمبر الجاري سيلعب فينيسيا ضد مضيفه بولونيا بينما يحل روما ضيفا على جنوى الذي تعاقد مع المدرب أندري شيفشينكو نجم ميلان وأوكرانيا السابق.

روما فينيسيا الدوري الإيطالي
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