المدرب العام لـ طلائع الجيش يكشف حقيقة توليه قيادة الفريق

الأحد، 07 نوفمبر 2021 - 15:17

كتب : حامد وجدي

الزمالك - طلائع الجيش

كشف أحمد عبد العزيز المدرب العام لطلائع الجيش حقيقة توليه القيادة الفنية للفريق خلفا لعبد الحميد بسيوني.

وقال عبد العزيز لـ FilGoal.com: "تم تكليفي من إدارة النادي بقيادة الفريق مؤقتا".

وأوضح "سأقود الفريق لحين اجتماع مجلس الإدارة المقبل، وفيه سيتم تحديد موقفي سواء بقيادة الفريق فنيا أو تعيين مدير فني آخر".

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وأتم "شرف لي قيادة طلائع الجيش فهو من أعرق الأندية المصرية، وهو النادي الذي تربيت فيه حتى أصبحت من قادة الفريق".

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ15 بنقطة وحيدة بعد 3 جولات.

وتوج بسيوني بلقب وحيد رفقة طلائع الجيش هو السوبر المصري الذي حققه على حساب الأهلي بركلات الترجيح.

طلائع الجيش أحمد عبد العزيز
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