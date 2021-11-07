المدرب العام لـ طلائع الجيش يكشف حقيقة توليه قيادة الفريق

كشف أحمد عبد العزيز المدرب العام لطلائع الجيش حقيقة توليه القيادة الفنية للفريق خلفا لعبد الحميد بسيوني.

وقال عبد العزيز لـ FilGoal.com: "تم تكليفي من إدارة النادي بقيادة الفريق مؤقتا".

وأوضح "سأقود الفريق لحين اجتماع مجلس الإدارة المقبل، وفيه سيتم تحديد موقفي سواء بقيادة الفريق فنيا أو تعيين مدير فني آخر".

وأتم "شرف لي قيادة طلائع الجيش فهو من أعرق الأندية المصرية، وهو النادي الذي تربيت فيه حتى أصبحت من قادة الفريق".

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ15 بنقطة وحيدة بعد 3 جولات.

وتوج بسيوني بلقب وحيد رفقة طلائع الجيش هو السوبر المصري الذي حققه على حساب الأهلي بركلات الترجيح.