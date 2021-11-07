بيراميدز يواجه المحلة والبنك الأهلي وديا خلال فترة التوقف

الأحد، 07 نوفمبر 2021 - 15:03

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو بيراميدز بهدف عبد الله السعيد في شباك الاتحاد

يستغل نادي بيراميدز فترة التوقف الدولي الحالية في لعب مباراتين وديتين.

وأفاد النادي عبر الحساب الرسمي أن إيهاب جلال المدير الفني للفريق قرر ملاقاة غزل المحلة والبنك الأهلي وديا استعدادا لمباريات الدوري وكأس الكونفدرالية.

سيلعب بيراميدز بدون الثلاثي عبد الله السعيد وأحمد فتحي ومحمد حمدي للتواجد في صفوف منتخب مصر.

أخبار متعلقة
اللجنة الأولمبية تعتمد تشكيل مجلس الإسماعيلي الجديد خبر في الجول – الإسماعيلي يسعى لإنهاء التعاقد مع طلعت يوسف بالتراضي قمصان: فوجئنا برد فعل الجمهور رغم فوزنا بخماسية على الزمالك متعب: كيروش يفاجئنا وعلينا مساندته.. وكيف انتقد موسيماني وهو فائز بالخمسة؟

منتخب مصر سيواجه أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم 2022 خلال فترة التوقف الدولي.

يحل منتخب الفراعنة ضيفا على أنجولا يوم 12 نوفمبر، قبل أن يستضيف الجابون يوم 16 نوفمبر.

بيراميدز يتواجد في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر، كلاهما حصد 9 نقاط من 3 مباريات.

بيراميدز غزل المحلة البنك الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل ليفربول – صلاح وماني أساسيان.. وعودة ماتيب أمام وست هام 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اتحاد الكرة يكرم طاقم تحكيم مباراة القمة 22 دقيقة | الدوري المصري
مصطفى محمد ينقذ جالاتا سراي من خسارة جديدة بهدف قاتل 46 دقيقة | المحترفون
بي إن سبورتس: أياكس سيعوض أسرة عبد الحق نوري 59 دقيقة | أوروبا
نقيب الإعلاميين لـ في الجول: سنحقق مع مدحت شلبي.. والأخير يرفض التعليق ساعة | مصر
تريزيجيه سيعود ليجد مدربا آخر.. أستون فيلا يقيل دين سميث 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إنجلترا - أرسنال (1)-(0) واتفورد.. توتنام (0)-(0) إيفرتون.. جووول أووول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
جوتا: عندما لعبت مع صلاح لأول مرة تذكرت احساس الظهور بجوار كريستيانو 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني.. وسنشكو معلق المباراة وتجاوزات جماهير الأهلي 2 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 3 تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية 4 في الجول يكشف أسماء المستبعدين من معسكر الأهلي قبل القمة.. وفرص الشناوي