بيراميدز يواجه المحلة والبنك الأهلي وديا خلال فترة التوقف

يستغل نادي بيراميدز فترة التوقف الدولي الحالية في لعب مباراتين وديتين.

وأفاد النادي عبر الحساب الرسمي أن إيهاب جلال المدير الفني للفريق قرر ملاقاة غزل المحلة والبنك الأهلي وديا استعدادا لمباريات الدوري وكأس الكونفدرالية.

سيلعب بيراميدز بدون الثلاثي عبد الله السعيد وأحمد فتحي ومحمد حمدي للتواجد في صفوف منتخب مصر.

منتخب مصر سيواجه أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم 2022 خلال فترة التوقف الدولي.

يحل منتخب الفراعنة ضيفا على أنجولا يوم 12 نوفمبر، قبل أن يستضيف الجابون يوم 16 نوفمبر.

بيراميدز يتواجد في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر، كلاهما حصد 9 نقاط من 3 مباريات.