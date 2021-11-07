بطلة الكاراتيه تبدأ أول تدريباتها في أكاديمية عدلي للشطرنج

أجرت بطلة الكاراتيه المصرية ياسمين حمدى الخميس 4 نوفمبر أولى تدريباتها في أكاديمية عدلي للشطرنج بمشاركة الطلاب بعد انتهائهم من التدريب الذهنى.

وكانت أكاديمية عدلى للشطرنج قد أعلنت الشهر الماضى توصلها لاتفاق مع بطلة الكاراتيه ياسمين حمدى لتصبح مسؤولة عن الإعداد البدنى للاعبى الأكاديمية الشباب

، وذلك إيمانا من الأكاديمية وأحمد عدلى بحاجة الجسد إلى الرياضة بعد مجهود ذهنى طويل أمام رقعة الشطرنج.

وعن خوض ياسمين حمدي للتجربة قالت: "هي تجربة جديدة من نوعها أن يدخل التدريب البدني في الشطرنج، ويشرفني العمل مع أكاديمية ناجحة".

وتابعت "أحمد عدلي هو صديق وبطل وسعيدة بالتعاون معه، لم استطع رفض فرصة خوض تجربة جديدة لي في مشواري الجديد بعدما أعلنت توقفي عن ممارسة الكاراتيه".

وأضافت: "هو تحد جديد بالنسبة لي وبداية في مجال التدريب".

واختتمت تصريحاتها "أتمنى مساعدة اللاعبين الناشئين، والمساهمة ولو بجزء بسيط في تقديم إضافة جديدة في رياضة أخرى بخلاف الكاراتيه".

وتقوم ياسمين حمدى بتدريب اللاعبين مرتين أسبوعيا داخل فرع الأكاديمية الرئيسى بمدينة نصر ويستمر التدريب البدنى لمدة ساعة كاملة.