اللجنة الأولمبية تعتمد تشكيل مجلس الإسماعيلي الجديد

الأحد، 07 نوفمبر 2021 - 14:49

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

اعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية نتيجة انتخابات النادي الإسماعيلي.

وأظهرت نتائج فرز أصوات الناخبين التي أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، الإثنين الماضي، فوز يحيى الكومي، بمنصب رئيس النادي، وحصد خالد زين، مقعد النائب.

وأصدرت اللجنة الأولمبية خطابا رسميا أكدت فيه اعتماد نتيجة الانتخابات بعدما تم عرض كافة الاوراق والاجراءات على اللجنة المختصة.

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وفاز حاتم حجازى بمنصب امين الصندوق.

وفيما يخص العضوية فوق السن فظفر بها عاطف زايد وخالد الطيب ومحمد أسامة أبو العلا ووليد شعيب.

وفي العضوية تحت السن تتواجد نانسى القاضي.

الإسماعيلي يحيى الكومي
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