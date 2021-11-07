ساوثجيت: فوجئت بتصريحات كلوب الشائكة حول لاعبي ليفربول مع المنتخب

الأحد، 07 نوفمبر 2021 - 14:54

كتب : عمر خالد

إنجلترا - ألمانيا - جاريث ساوثجيت

يبدو أن العلاقة بين جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي ليست على ما يرام مع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول.

وقال مدرب المنتخب الإنجليزي في تصريحات لصحيفة جارديان الإنجليزية:"لا أعرف تماما سبب استمراره في التأرجح، عليك أن تسأله".

وتابع "أعتقد أننا كنا دائما نتعامل بشكل جيد إلى حد معقول، لقد لاحظت عددا قليلا من المقالات وعددا قليلا من التعليقات، وهو أمر ممتع دائما رؤيته".

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وكان يورجن كلوب صرح سابقا "من الواضح أن هناك شيئا خاصا للسيد (جون) ستونز"، وذلك بسبب عدم ضم مدافع ليفربول جو جوميز، واستدعاء مدافع مانشستر سيتي بدلا منه.

وتساءل كلوب قائلا:"لماذا تجعل أفضل ظهير أيمن في العالم لاعب خط وسط؟، أنا لا أفهم ذلك حقا"، في إشارة إلى اعتماد ساوثجيت على ترينت ألكسندر أرنولد في وسط الملعب بدلا من مركزه الأصلي الظهير الأيمن.

ومن جانبه، قال ساوثجيت:"بالمناسبة ليس لدي مشكلة مع يورجن على الإطلاق، عليك أن تسأله لماذا أدلى بالتعليقات التي لديه".

وكان قد تم اختيار أرنولد لتشكيلة الفريق لمواجهة ألبانيا وسان مارينو خلال فترة التوقف الدولية المقبلة، وتم استبعاد جو جوميز، الذي لم يبدأ أي مباراة في الدوري الإنجليزي حتى الآن.

إنجلترا جاريث ساوثجيت يورجن كلوب
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