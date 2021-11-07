خبر في الجول – الإسماعيلي يسعى لإنهاء التعاقد مع طلعت يوسف بالتراضي

يسعى مسؤولو الإسماعيلي لإنهاء التعاقد مع مدرب الفريق طلعت يوسف بالتراضي.

وعلم FilGoal.com أن النادي يسعى لصرف المستحقات المتأخرة للجهاز لإنهاء التعاقد بالتراضي في إطار العمل على تعيين جهاز فني جديد للفريق.

وفي وقت سابق، علم FilGoal.com من مصدر داخل قلعة الدراويش "الإدارة رأت إن الوضع بالفريق يحتاج إلى مدرب صاحب خبرات كبيرة، لهذا صرفنا النظر عن المدرب المحلي حاليا".

وأضاف "بالفعل بدأنا إجراء اتصالات مع عدد من المدربين لسرعة حسم الاختيار وتواجد المدرب".

واستمر "نفضل أن يكون المدرب سبق له أولا التدريب في مصر، ومن بعد ذلك في أحد الدول العربية، حتى يستطيع في وقت قصير التأقلم مع الفريق وطبيعة اللاعب المصري".

المصدر أكمل "استقررنا أيضا على حضور المدرب القادم ومعه جهازه المعاون لضمان الاستفادة الكاملة من قدراته".

وأتم "نبحث أيضا عن تدعيمات مميزة للتعاقد معها في شهر يناير، لهذا تم تشكيل لجنة فنية ولجنة للتعاقدات".

كان طلعت يوسف قد رحل عن تدريب الإسماعيلي بعد مرور ثلاث جولات، ودون قيادة الفريق في أية مباراة منهم بسبب إصابته بفيروس كورونا.

الإسماعيلي تلقى ثلاث هزائم في أول ثلاث جولات، ليصبح في المركز الأخيرة بترتيب المسابقة.

ويتسعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك يوم 19 نوفمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المسابقة.