خبر في الجول – الإسماعيلي يسعى لإنهاء التعاقد مع طلعت يوسف بالتراضي

الأحد، 07 نوفمبر 2021 - 13:45

كتب : ياسر الشريف

طلعت يوسف - الإسماعيلي

يسعى مسؤولو الإسماعيلي لإنهاء التعاقد مع مدرب الفريق طلعت يوسف بالتراضي.

وعلم FilGoal.com أن النادي يسعى لصرف المستحقات المتأخرة للجهاز لإنهاء التعاقد بالتراضي في إطار العمل على تعيين جهاز فني جديد للفريق.

وفي وقت سابق، علم FilGoal.com من مصدر داخل قلعة الدراويش "الإدارة رأت إن الوضع بالفريق يحتاج إلى مدرب صاحب خبرات كبيرة، لهذا صرفنا النظر عن المدرب المحلي حاليا".

أخبار متعلقة
الكومي: حمزة الجمل سيقود الإسماعيلي.. واعتذار لـ طلعت يوسف طلعت يوسف يحسمها: علاقتي بـ الإسماعيلي انتهت بعد كلام الكومي غير المقبول الكومي: لقاء البنك الأهلي آخر فرصة لـ طلعت يوسف

وأضاف "بالفعل بدأنا إجراء اتصالات مع عدد من المدربين لسرعة حسم الاختيار وتواجد المدرب".

واستمر "نفضل أن يكون المدرب سبق له أولا التدريب في مصر، ومن بعد ذلك في أحد الدول العربية، حتى يستطيع في وقت قصير التأقلم مع الفريق وطبيعة اللاعب المصري".

المصدر أكمل "استقررنا أيضا على حضور المدرب القادم ومعه جهازه المعاون لضمان الاستفادة الكاملة من قدراته".

وأتم "نبحث أيضا عن تدعيمات مميزة للتعاقد معها في شهر يناير، لهذا تم تشكيل لجنة فنية ولجنة للتعاقدات".

كان طلعت يوسف قد رحل عن تدريب الإسماعيلي بعد مرور ثلاث جولات، ودون قيادة الفريق في أية مباراة منهم بسبب إصابته بفيروس كورونا.

الإسماعيلي تلقى ثلاث هزائم في أول ثلاث جولات، ليصبح في المركز الأخيرة بترتيب المسابقة.

ويتسعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك يوم 19 نوفمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المسابقة.

في الدوري طلعت يوسف الإسماعيلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تريزيجيه سيجد ليعود مدربا آخر.. أستون فيلا يقيل دين سميث 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إنجلترا - أرسنال ضد واتفورد.. توتنام ضيفا على إيفرتون وليدز ضد ليستر 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوتا: عندما لعبت مع صلاح لأول مرة تذكرت احساس الظهور بجوار كريستيانو 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
شيفشينكو مدربا لـ جنوى 10 دقيقة | الدوري الإيطالي
سقوط جديد لـ مورينيو.. فينيسيا يقلب الطاولة على روما 18 دقيقة | الدوري الإيطالي
ضم مدافع ليدز إلى منتخب إسبانيا بدلا من لاعب برشلونة المصاب 28 دقيقة | أوروبا
جريشة يرد على عبد الفتاح عبر في الجول: استقيموا يرحمكم الله 31 دقيقة | مصر
المدرب العام لـ طلائع الجيش يكشف حقيقة توليه قيادة الفريق 33 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني.. وسنشكو معلق المباراة وتجاوزات جماهير الأهلي 2 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 3 تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية 4 في الجول يكشف أسماء المستبعدين من معسكر الأهلي قبل القمة.. وفرص الشناوي