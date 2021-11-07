قمصان: فوجئنا برد فعل الجمهور رغم فوزنا بخماسية على الزمالك

الأحد، 07 نوفمبر 2021 - 13:40

كتب : FilGoal

سامي قمصان - الأهلي

أوضح سامي قمصان المدرب العام للأهلي أن فريقه تفاجأ بعدم رضا جمهور على فوز ناديه أمام الزمالك بنتيجة 5-3 يوم الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وقال قمصان عبر إذاعة أون سبورت:"أي لاعب أو مدرب أو جهاز فني، يتمنى بالطبع أن يحقق أعلى نتيجة، إنها مباراة تاريخية تبقى راسخة في الأذهان، وتسجل في السيرة الذاتية للجميع".

وأضاف "كنا نتمنى بالطبع تحقيق نتيجة أكبر، لكننا حققنا فوزا تاريخيا أمام فريق عريق والمنافس التقليدي، لم نهزم الزمالك بخمسة أهداف منذ سنوات طويلة، وحققنا ٣ نقاط مهمة في مشوار الدوري، كلها إيجابيات عديدة".

أخبار متعلقة
الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء يرشح البدري لجائزة أفضل مدرب للمنتخبات في العالم برشلونة يعلن إصابة لاعبه الشاب استبعاد عمر مرموش من قائمة المنتخب بسبب الإصابة متعب: كيروش يفاجئنا وعلينا مساندته.. وكيف انتقد موسيماني وهو فائز بالخمسة؟

واستمر "كلنا كنا سعداء لاعبين وجهاز فني بعد المباراة، لكن فوجئنا برد فعل الناس، وأنه كان علينا تحقيق نتيجة أكبر. أتمنى ألا نبخس حق من عمل وأخلص، نريد دعم وثقة الجماهير في اللاعبين والجهاز الفني، ونعدهم بالقتال على كل البطولات التي نشارك فيها هذا الموسم".

وأردف "الأهلي يحافظ على كل لاعبيه، محمد الشناوي قيمة كبيرة لمنتخب مصر وكان سليما ١٠٠٪ في مباراة القمة. عودة أفشة وشريف للمنتخب؟ أمر طبيعي جدا، ورسالة للجميع بأن يؤدي كل لاعب ما عليه، ويجتهد ويلتزم مع فريقه ويترك القرار للمدير الفني".

وأتم "محمد شريف أثبت أنه هداف كبير، وواصل التسجيل في مباريات القمة، كذلك أفشة يؤدي بشكل مميز في كل المباريات، ويحافظ على مستواه. والمدرب كل ما يهمه أن يعتمد على العناصر التي تنفذ فكره في الملعب، ورأيي استحالة أن يستبعد شريف وأفشة مجددا من المنتخب".

وتصدر الأهلي ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 9 نقاط بينما تراجع الزمالك حامل اللقب إلى المركز الخامس ورصيده 6 نقاط.

الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل ليفربول – صلاح وماني أساسيان.. وعودة ماتيب أمام وست هام 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اتحاد الكرة يكرم طاقم تحكيم مباراة القمة 22 دقيقة | الدوري المصري
مصطفى محمد ينقذ جالاتا سراي من خسارة جديدة بهدف قاتل 45 دقيقة | المحترفون
بي إن سبورتس: أياكس سيعوض أسرة عبد الحق نوري 59 دقيقة | أوروبا
نقيب الإعلاميين لـ في الجول: سنحقق مع مدحت شلبي.. والأخير يرفض التعليق ساعة | مصر
تريزيجيه سيعود ليجد مدربا آخر.. أستون فيلا يقيل دين سميث 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إنجلترا - أرسنال (1)-(0) واتفورد.. توتنام (0)-(0) إيفرتون.. جووول أووول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
جوتا: عندما لعبت مع صلاح لأول مرة تذكرت احساس الظهور بجوار كريستيانو 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني.. وسنشكو معلق المباراة وتجاوزات جماهير الأهلي 2 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 3 تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية 4 في الجول يكشف أسماء المستبعدين من معسكر الأهلي قبل القمة.. وفرص الشناوي