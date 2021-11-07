الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء يرشح البدري لجائزة أفضل مدرب للمنتخبات في العالم

وضع الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء IFFHS، حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، ضمن 20 مدربا مرشحين لجائزة أفضل مدرب للمنتخبات في عام 2021.

وظهر اسم البدري ضمن كوكبة من المدربين تضم بطل أوروبا مع منتخب إيطاليا روبرتو مانشيني، ووصيفه مدرب منتخب إنجلترا جاريث ساوثجيت، ومدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشامب، ومدرب منتخب الأرجنتين بطل كوبا أمريكا ليونيل سكالوني.

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وضمت القائمة من إفريقيا كل من منذر الكبير مدرب منتخب تونس، وجمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر، وأليو سيسيه مدرب منتخب السنغال.

وأعلن اتحاد كرة القدم توجيه الشكر لحسام البدري بعد التعادل مع الجابون في الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وخلفه البرتغالي كارلوس كيروش.