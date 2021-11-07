استبعاد عمر مرموش من قائمة المنتخب بسبب الإصابة

كشف وائل جمعة مدير المنتخب المصري لكرة القدم عن استبعاد عمر مرموش من قائمة الفريق بسبب الإصابة.

عمر مرموش النادي : شتوتجارت مصر

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي استبعاد مرموش واستمراره مع شتوتجارت للسماح له بفترة العلاج.

وبذلك تضم قائمة منتخب مصر 25 لاعبا استعدادا لمواجهتي أنجولا والجابون في المرحلة النهائية من دور المجموعات بتصفيات كأس العالم 2022.

وقال وائل جمعة في تصريحات سابقة لـ FilGoal.com: "تم استبعاد عمر مرموش من قائمة المنتخب بسبب استمرار إصابته بالتواء في الكاحل".

وتابع "شتوتجارت طالبنا باستمرار اللاعب لديهم من أجل العلاج ونحن مقدرون الموقف وقررنا استبعاده".

وكشف جمعة "حتى الآن كيروش قرر ألا يضم لاعبا بدلا من مرموش".

واختتم تصريحاته "جميع اللاعبين في المعسكر بحالة جيدة وننتظر انضمام المحترفين غدا".

ويلتقي منتخب مصر مع أنجولا في مصر يوم 12 نوفمبر، قبل مواجهة الجابون يوم 16 نوفمبر.

مصر تحتل صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما تحتاج لفوز واحد لضمان التأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات مباشرة، وبغض النظر عن باقي نتائج المجموعة.