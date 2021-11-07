برشلونة يعلن إصابة لاعبه الشاب

الأحد، 07 نوفمبر 2021 - 13:22

كتب : عمر خالد

برشلونة ضد سيلتا فيجو

أعلن نادي برشلونة عن إصابة لاعبه الشاب نيكو جونزاليس بعد مباراة فريقه أمام سيلتا فيجو ضمن مباريات الإسبوع الـ 12 من الدوري الإسباني.

وأوضح نادي برشلونة عبر حسابه الرسمي على تويتر أن نيكو يعاني من حمل زائد في العضلة المقربة لفخذه الأيسر.

وأشار النادي الإسباني إلى أن اللاعب الشاب لن يستطيع أن ينضم إلى منتخب إسبانيا تحت 21 عاما.

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وكان برشلونة تعادل مع فريق سيلتا فيجو بنتيجة 3 أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعتهم على ملعب بالايدوس ضمن مباريات الجولة الـ 12.

وبتلك النتيجة يصبح برشلونة في المركز التاسع برصيد 17 نقطة، وفي انتظار الظهور الأول للمدير الفني الجديد الإسباني تشافي هيرنانديز لقيادة الفريق بعد فترة التوقف الدولي.

برشلونة نيكولاس جونزاليس
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