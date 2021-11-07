متعب: كيروش يفاجئنا وعلينا مساندته.. وكيف انتقد موسيماني وهو فائز بالخمسة؟

الأحد، 07 نوفمبر 2021 - 12:45

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - الأهلي

يرى عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن اختيارات كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب دائما ما تفاجئ الجميع لكن المطلوب دعمه.

وأبدى متعب اندهاشه مما يثار عن انتقاده لبيتسو موسيماني بعد الفوز على الزمالك موضحا كيف ينتقد مدير فني فاز بالخمسة.

وقال متعب عبر القناة الأولى: "كيروش دائما ما يفاجئنا، استبعد في القائمة الأولى أفشة ومحمد شريف وحقق نتيجة إيجابية، لكن في النهاية هو المدير الفني وصاحب الاختيارات وعلينا مساندته".

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وتابع "انضمام أفشة وشريف أمر طبيعي، شريف أحد أفضل المهاجمين في مصر بالوقت الحالي إن لم يكن الأفضل والأمر نفسه عن أفشة".

وأضاف "بالنسبة لي تفاجئت بالطبع باستبعاد طارق حامد ورمضان صبحي، لكن كما أكدت هي وجهة نظر المدير الفني وهذه ليست بطولة مجمعة من الممكن أن يكون له طريقة لعب معينة في المباراتين المقبلتين".

وكشف عماد متع "لم أقل أن موسيماني لم يحقق مباراة كبيرة، موسيماني يظهر بشكل جيد جدا في المباريات الكبيرة، وحقق 70 دقيقة من أفضل ما يكون".

وأوضح "مع بداية الشوط الثاني كان من الطبيعي أن يهاجم الزمالك ورغم ذلك سجل هدفين جديدين، لم يكن محظوظا في تغييرين بخروج أيمن أشرف وبدر بانون للإصابة".

وشدد متعب "ما تحدثت عنه فقط أنه كان من المفترض عند خروج شريف يشارك حسام حسن وعند استبدال أفشة يشارك عبد القادر لأن الأهلي كان لديه فرصة لزيادة الأهداف".

وأضاف "نتيجة 5-3 كبيرة جدا أمام الزمالك ولا يمكن أن يتم التقليل منها، موسيماني مدرب كبير ويتعامل في المباريات الكبيرة بشكل كبير جدا وأدار 70 دقيقة خططيا بشكل جيد".

واختتم متعب تصريحاته "مدير فني فاز بـ 5 أهداف كيف انتقده؟ أنا أحبه جدا على المستوى الشخصي وفي النهاية هي نتيجة كبيرة وحقق نتيجة رائعة".

الأهلي موسيماني متعب
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