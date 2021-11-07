بارخوان بعد مباراته الأخيرة مع برشلونة: الإصابات كلفتنا كثيرا أمام سيلتا فيجو

الأحد، 07 نوفمبر 2021 - 12:38

كتب : FilGoal

سيرجي بارخوان - برشلونة

أرجع سيرخي بارخوان مدرب برشلونة السابق تعادل فريقه أمام مضيفه سيلتا فيجو بثلاثة أهداف لمثلها يوم السبت في الدوري الإسباني إلى التبديلات الاضطرارية التي لجأ إليها خلال المواجهة.

واضطر سيرخي لاستبدال أنسو فاتي وإريك جارسيا ونيكو جونزاليس بسبب الإصابة، وبعدما أنهى الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف أهدر الفوز ليخرج بنقطة من ملعب بالاييدوس.

وقال سيرخي، الذي عمل مدربا مؤقتا لبرشلونة وسيخلفه شابي هيرنانديز أيقونة النادي، في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا:"حين تجري 3 تبديلات بسبب الإصابة يتبعثر نظامك التكتيكي بالكامل".

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وأضاف "أداء الفريق تأثر، في الشوط الثاني لم نستطع الصعود للأمام ولم يعرف اللاعبون أين يتمركزون حين وقعوا تحت ضغط المنافس".

واستمر "من المؤسف عدم قدرتنا على تحقيق الفوز، كان ذلك ليكون نجاحا كبيرا بالنسبة لي. كان علينا الحفاظ على أداء الشوط الأول الذي تحلينا فيه بالشجاعة على الصعيد الهجومي ولعبنا بدفاع متقدم لم يمنح المنافس أي مساحة".

وأتم "علينا دراسة ما حدث في الشوط الثاني وأن نجد حلولا".

وكانت المباراة هي الثالثة لسيرخي مع فريق بلاوجرانا بعدما خلف الهولندي رونالد كومان الذي أقاله النادي في 28 أكتوبر الماضي بعد الخسارة بهدف أمام رايو فاييكانو.

واللقاء المقبل ضد إسبانيول في 20 نوفمبر الجاري سيكون الأول لبرشلونة تحت قيادة نجمه السابق شابي هيرنانديز.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في ترتيب الدوري الإسباني ورصيده 17 نقطة بعد 4 انتصارات و5 تعادلات و3 هزائم.

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