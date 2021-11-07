أحمد ناجي: هناك 10 حراس يمكن اختيار أي منهم للمنتخب.. والهاني سليمان يستحق الانضمام

يرى أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة أن هناك 10 حراس في مصر يمكن لأي منهم الانضمام للمنتخب المصري.

الهاني سليمان النادي : سموحة مصر

كما أوضح أن من وجهة نظره الهاني سليمان يستحق الانضمام إلى المنتخب.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش قد أعلن ضم الرباعي محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمود جاد.

وقال ناجي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "قلت من قبل أن هناك 10 حراس يمكنك اختيار أي 4 منهم لمنتخب مصر، هذا المركز من أغنى المراكز في مصر".

وتابع "كنت أرى أن الهاني سليمان يستحق التواجد في المنتخب خاصة بعد تألقه والإنقاذ إعجازي في المباراة الماضية".

وكشف ناجي "دار حديث بيني وبين عصام الحضري بعيدا عن المنتخب وعندما تطرق للحديث عن الهاني سليمان طالبته بغلق الموضوع لأنه صاحب قراره وهذه كانت طريقتي".

وعن الأجدر لحراسة عرين المنتخب أوضح "بالنسبة لي محمد الشناوي لديه أفضلية بعض الشيء لقيادة المنتخب في المباراتين المقبلتين وهذا لا يقلل أبدا من محمد أبو جبل".

وأضاف "لا أدعم فكرة تواجد حارس مرمى صغير السن في المنتخب ولكن فكرة حارس يستحق التواجد فهي ليست جمعية خيرية".

وشدد "اختيار حراس المرمى يجب أن يكون لأفضل 4 حراس مرمى متواجدين في الفترة الحالية وليس على أساس السن، من الممكن أن يعتزل حارس المرمى الصغير قبل الكبير مثلما شاهدنا مع عصام الحضري".

واختتم ناجي تصريحاته بالحديث عن تصنيف الهاني سليمان قائلا: "بالنسبة لي تصنيفه رقم 3 من حراس مرمى منتخب مصر في الفترة الحالية، لكن ليس لدي أي تعليق على اختيارات الجهاز الفني واحترم وجهة نظرهم".