وكيله: راموس لن يترك باريس

الأحد، 07 نوفمبر 2021 - 11:25

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - باريس سان جيرمان

شدد ريني راموس شقيق ووكيل أعمال سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان أن الأخير لا يفكر في الرحيل عن ناديه الفرنسي.

سيرخيو راموس

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وقال ريني في حواره مع El Mundo:"راموس لا يفكر في التقاعد أو فسخ عقده".

وواصل "فقط يعاني من مشكلة بدنية، سيعود قريبا".

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وكتبت صحيفة لو باريزيان في وقت سابق أن باريس يفكر في الاستغناء عن راموس بسبب إصابته المستمرة.

ويعاني اللاعب المخضرم البالغ عمره 35 عاما من إصابة أبعدته عن المباريات منذ 5 مايو الماضي.

وانضم الإسباني إلى باريس مطلع الموسم الجاري بعدما انتهى عقده مع ريال مدريد.

سيرخيو راموس باريس سان جيرمان
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