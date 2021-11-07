وكيله: راموس لن يترك باريس

شدد ريني راموس شقيق ووكيل أعمال سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان أن الأخير لا يفكر في الرحيل عن ناديه الفرنسي.

سيرخيو راموس النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وقال ريني في حواره مع El Mundo:"راموس لا يفكر في التقاعد أو فسخ عقده".

وواصل "فقط يعاني من مشكلة بدنية، سيعود قريبا".

وكتبت صحيفة لو باريزيان في وقت سابق أن باريس يفكر في الاستغناء عن راموس بسبب إصابته المستمرة.

ويعاني اللاعب المخضرم البالغ عمره 35 عاما من إصابة أبعدته عن المباريات منذ 5 مايو الماضي.

وانضم الإسباني إلى باريس مطلع الموسم الجاري بعدما انتهى عقده مع ريال مدريد.