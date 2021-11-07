مصدر مقرب من كارتيرون لـ في الجول: المدرب لن يرحل عن الزمالك وسيعود بعد إجازته

الأحد، 07 نوفمبر 2021 - 11:20

كتب : محمد عبد العظيم

باتريس كارتيرون مع الزمالك أمام الأهلي

شدد مصدر مقرب من باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على أنه سيعود للقاهرة بعد انتهاء إجازته مباشرة دون أي مشاكل.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "المدرب سيعود للقاهرة فور انتهاء إجازته التي سيقضيها في دبي لقيادة الزمالك دون مشاكل".

وأكد المصدر "كارتيرون مستمر في قيادة الزمالك حتى لو عاد مرتضى منصور لرئاسة النادي، إذا لم يرغب مرتضى في وقتها في بقائه سيرحل ولكن المدرب لن يرحل عن قيادة الفريق بإرادته".

أخبار متعلقة
كارتيرون لـ في الجول: أنا المسؤول عن خسارة الدربي.. ولهذا السبب لم أحضر المؤتمر الصحفي كارتيرون يرفض حضور المؤتمر الصحفي الجزيري: هذه تعليمات كارتيرون للاعبي الزمالك.. والقمة تحسمها تفاصل صغيرة

وكان حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك قد أصدر بيانا أبدى فيه ثقته وثقة اللجنة في الجهاز الفني للفريق.

كان الأهلي قد فاز على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

الزمالك الأهلي في الدوري في القمة باتريس كارتيرون
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول – الإسماعيلي يسعى لإنهاء التعاقد مع طلعت يوسف بالتراضي 3 دقيقة | الدوري المصري
قمصان: فوجئنا برد فعل الجمهور رغم فوزنا بخماسية على الزمالك 8 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء يرشح البدري لجائزة أفضل مدرب للمنتخبات في العالم 12 دقيقة | منتخب مصر
وائل جمعة لـ في الجول: استبعاد مرموش للإصابة.. وحتى الآن لن نضم بديلا 15 دقيقة | منتخب مصر
برشلونة يعلن إصابة لاعبه الشاب 26 دقيقة | الدوري الإسباني
متعب: كيروش يفاجئنا وعلينا مساندته.. وكيف انتقد موسيماني وهو فائز بالخمسة؟ ساعة | الدوري المصري
بارخوان بعد مباراته الأخيرة مع برشلونة: الإصابات كلفتنا كثيرا أمام سيلتا فيجو ساعة | الدوري الإسباني
أحمد ناجي: هناك 10 حراس يمكن اختيار أي منهم للمنتخب.. والهاني سليمان يستحق الانضمام ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني.. وسنشكو معلق المباراة وتجاوزات جماهير الأهلي 2 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 3 تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية 4 في الجول يكشف أسماء المستبعدين من معسكر الأهلي قبل القمة.. وفرص الشناوي