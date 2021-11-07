مصدر مقرب من كارتيرون لـ في الجول: المدرب لن يرحل عن الزمالك وسيعود بعد إجازته

شدد مصدر مقرب من باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على أنه سيعود للقاهرة بعد انتهاء إجازته مباشرة دون أي مشاكل.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "المدرب سيعود للقاهرة فور انتهاء إجازته التي سيقضيها في دبي لقيادة الزمالك دون مشاكل".

وأكد المصدر "كارتيرون مستمر في قيادة الزمالك حتى لو عاد مرتضى منصور لرئاسة النادي، إذا لم يرغب مرتضى في وقتها في بقائه سيرحل ولكن المدرب لن يرحل عن قيادة الفريق بإرادته".

وكان حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك قد أصدر بيانا أبدى فيه ثقته وثقة اللجنة في الجهاز الفني للفريق.

كان الأهلي قد فاز على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.