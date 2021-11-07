مدرب إيسترن كومباني السابق: لماذا لم يحقق النادي مع الإداري؟

استنكر علاء نوح المدرب السابق لإيسترن كومباني عدم تحقيق النادي مع مديره الإداري بعد عدم تقييد اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق.

وأقال النادي مدربه نوح بعد خسارته في أول 3 جولات من الدوري المصري الممتاز الذي صعد له لأول مرة في التاريخ.

وقال نوح عبر قناة صدى البلد:"كان علي تقديم استقالتي عندما أخفق النادي في قيد الأجانب بسبب خطأ إداري، لماذا لم يتم التحقيق في الأمر؟ كيف يستمر في النادي المسؤولون عن ذلك؟".

وأضاف "كان بمقدوري الحديث عن الأمر في وقت سابق، لكن لم يكن ذلك لائقا. لم أوقع عقدا مع النادي، لكني حصلت على مستحقاتي".

وأردف "الفريق بحاجة للمحترفين مع القوام الحالي، لأن عنصر الخبرة غير موجود".

وخسر الشرقية للدخان أمام المقاولون العرب وغزل المحلة وسموحة.

ويحتل المركز 17 في ترتيب البطولة.

وسيلعب إيسترن كومباني ضد فيوتشر في 18 نوفمبر المقبل.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن أحمد عبد المنعم "كشري" وأسامة نبيه مرشحان لخلافة علاء نوح في قيادة إيسترن كومباني.