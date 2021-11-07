أفشة: أتمنى أن استمر في الأهلي العمر كله.. وهذه حقيقة تصريحاتي عن صلاح

أعرب محمد مجدي أفشة صانع ألعاب فريق الأهلي عن أمنيته الاستمرار في النادي حتى الاعتزال مشددا أن البطولات والتاريخ أهم من الأموال.

وكشف أفشة أن تصريحاته عن محمد صلاح فُهمت بشكل خاطئ وأنه لا يمكن أن يقلل من اللاعب الذي وصل إلى مكانة من الصعب أن يصل إليها لاعب مصري أخر.

وقال أفشة عبر قناة النهار: "البطولات والتاريخ وجماهير الأهلي التي تدعمك في ضهرك أهم من فلوس الدنيا كلها، هذا ما فكرت فيه قبل انتقالي للأهلي".

وتابع "أتمنى أن استمر في الأهلي العمر كله، إذا كان من الممكن أن استمر العمر كله هناك فأنا موافق".

وشدد "لن أطالب الأهلي أبدا بالرحيل أيا كانت العروض فهي بين النادي ووكيلي".

وبالمقارنة بين الأموال والبطولات أوضح أفشة "البطولات بكل تأكيد فهي تاريخ، الفلوس أكيد مهمة لكن ما أريده أن يكون أهلي فخورين بي دائما".

وبالحديث عن تصريحات عن صلاح قال: "لم أقل أن صلاح مش حريف، قلت إنه أسطورة ومتواضع ومجتهد ووصل لمكانة مستحيل أن يصل إليها لاعب مصري ولكنه ليس بموهبة ميسي أو إيسكو أو كروس لكن لست أنا من سيقيم محمد صلاح".

وشدد "في الوقت الحالي محمد صلاح أفضل لاعب في العالم وربنا منحه موهبته في سرعته عكس ميسي في مهارته، لم يحزن صلاح من تصريحي فهو مثل أخي".

وأضاف أفشة "أنا حزين لأنني لا أحب (التلقيح بالكلام)، خالد الغندور بعد استبعادي من المنتخب تحدث عن ذلك التصريح، لماذا؟ هذا تصريح منذ عام ومن الممكن أن يتصور الناس أن هناك أزمة بين صلاح وأفشة وهذا غير صحيح".

وتابع "بالتأكيد صلاح ليس سبب استبعادي من المنتخب المعسكر الماضي، لا أعرف السبب ولكنني لست ممن يصرح ضد المدرب أو يتسائل عن ذلك، أنا لاعب في النادي الأهلي سأجتهد وأعمل من أجل العودة وهذا ما حدث".

وواصل "حزنت جدا بسبب استبعادي من المنتخب، ولكن حزن عن حزن يختلف، حزني كان من أجل العمل أكثر".

وعن اقترابه من الزمالك في وقت سابق أوضح "ديسابر كان يرغب في ضم إبراهيم حسن من الزمالك ورحيلي بدلا منه لكنني رفضت لأن رغبتي كانت اللعب مع الأهلي وذلك كان حلمي".

واختتم تصريحاته بالحديث عن خسارة لقب الدوري قائلا: "خسرنا الدوري بسبب تقصيرنا بعض الشيء بعد التتويج بلقب البطولة الإفريقية العاشرة، قلة مجهود وقلة تركيز أثر علينا بالتعادل في أكثر من مباراة".