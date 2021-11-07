عبد الفتاح يوضح رأيه في عدم طرد أي لاعب مباشرة في القمة.. ورد قوي على تصريحات جريشة

يرى عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، أنه لم تكن هناك أي ألعاب تستوجب الطرد المباشر خلال قمة الكرة المصرية بين الزمالك والأهلي، والتي انتهت 5-3 لصالح الأحمر في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وقال عبد الفتاح لإذاعة أون سبورت: "تقييمي لحكام القمة إنهم كانوا في القمة. لا أجاملهم لكنهم أدوا مباراة ممتازة على مستوى التركيز والهدوء والإدارة المتميزة في الأوقات الصعبة، تلك كانت أهم أسباب تميزهم في المباراة وكانت فعلا مليئة بالنجاح للتحكيم المصري".

وأضاف "ضربات جزاء المباراة كلها صحيحة. البعض شكك في ركلة جزاء الزمالك لكن الإعادة التلفزيونية أوضحت شد من الفانلة من حمدي فتحي لسيف الجزيري".

وشرح "لم تكن هناك ألعاب تستوجب الطرد المباشر. الإدارة في تلك المباريات مهمة جدا، وهذا يعني تطبيق روح القانون وذكاء الحكم في التعامل مع بعض المواقف التي قد تتسبب في إفساد المباراة وتوتر اللاعبين وهذا ما نجح فيه محمد عادل في المواقف الصعبة التي البعض نادى فيه بإظهار البطاقات الحمراء وهذا ما يطالب فيه فيفا وكاف أن يتحلى الحكم بذكاء وإدارة جيدة تنجح بسببهما في خروج المباراة بشكل جيد".

وشدد "إعادة ركلة جزاء الأهلي الثانية جاءت بسبب تقدم أبو جبل عن خط المرمى بقدميه. لو كان تقدم بقدم واحدة والقدم الأخرى ملامسة لخط المرمى لما أعيدت ركلة الجزاء. وأيضا، دخل لاعبو الفريقين منطقة الجزاء قبل التسديد ومنهم محمد شريف. لو كان أبو جبل تصدى للكرة دون أن يتقدم، وتابعها محمد شريف، لتم احتساب ركلة حرة غير مباشرة على شريف لكن المرجع هنا أي الخطأين حدث أولا".

وعن تصريحات جهاد جريشة حول تكليفه بمباراة في تصفيات كأس العالم رغم اعتزاله قال: "تصريحات جهاد جريشة؟ (كلام عبيط). لا أقصد جهاد جريشة بل التصريحات نفسها. من المستحيل أن يرسل فيفا لجهاد جريشة ليدير مباراة لأن لجنة الحكام الإفريقية هي من تعين الحكام وترسلها لـ فيفا للتصديق. أعتقد أن البريد الإلكتروني الذي تلقاه قد يكون مزيفا أو تم إرساله له بالخطأ".

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وأتم "القائمة الدولية سيتم الإعلان عنها بعد 15 نوفمبر".