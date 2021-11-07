كوميك بوك في الجول - مسيرة أبو تريكة على أنغام أم كلثوم

الأحد، 07 نوفمبر 2021 - 10:52

كتب : FilGoal

محمد أبو تريكة - الأهلي في مونديال الأندية 2006

7 نوفمبر 1978.. يوم ميلاد أحد أكبر نجوم كرة القدم المصرية، محمد أبو تريكة.

اليوم الأحد يتم "الماجيكو" 43 عاما وFilGoal.com يحتفل بإعادة نشر فيديو كوميك بوك الخاص بنجم الأهلي السابق.

أبو تريكة أحد أيقونات الكرة المصرية، حقق ثنائية تاريخية في كأس إفريقيا مع الفراعنة.

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وقاد الأهلي لهيمنة محلية وقارية على مدار سنوات وتقلد الميدالية البرونزية في مونديال الأندية.

استمتع بكوميك بوك أبو تريكة على أنغام أم كلثوم.

محمد أبو تريكة
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