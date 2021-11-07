أفشة: احترامنا لـ الزمالك قبل القمة سبب ظهور الأهلي بقوة.. وهذا ما حدث بين الشوطين

الأحد، 07 نوفمبر 2021 - 01:16

كتب : FilGoal

محمد مجدي أفشة - الأهلي - الزمالك

كشف محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الأهلي عن كواليس مواجهة الزمالك في مباراة القمة التي فاز بها الأهلي بخماسية مقابل 3 أهداف في الدوري.

وقال أفشة عبر قناة النهار: "عندما أنفرد بالمرمى والحارس يخرج لمواجهتي تكون فرصتي في تسجيل الهدف 1%، ولكن إذا كان هناك أحد المهاجمين بجواري فرصته في التسجيل تكون 99% لذلك أفضل التمرير له".

وأضاف "صناعة هدف ديانج في مباراة القمة صعب للغاية لأنني إذا أخطأت في تمرير الكرة سترتد الهجمة علينا".

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وأكمل "اليوم الذي يسبق نهائي إفريقيا ضد الزمالك كنت أدعي بالتوفيق لي ولزملائي وأيضا للاعبي الزمالك وأن تنتهي المباراة دون أن يتعرض أي لاعب للإصابة".

وأفصح "خضعت لجراحة قبل الانضمام للأهلي وكنت أعمل بشكل جيد على لياقتي البدنية وتقوية عضلات جسدي وتوقعت أن أسجل هدفا في النهائي ووقتها سوف أحتفل على طريقة كريستيانو رونالدو بإظهار عضلاتي".

وتابع "أشعر بالسعادة عندما يطلب أحد جماهير الزمالك أن يلتقط صورة معي، وعلاقتي جيدة بالجميع".

صانع ألعاب الأهلي أضاف "البطولة الإفريقية التاسعة لن أنساها مع الأهلي وألعب للنادي الأهلي وجماهيره فقط دون النظر لأي شيء آخر".

مباراة القمة

ثم انتقل للحديث بشكل تفصيلي عن مباراة القمة قائلا: "احترمنا الزمالك جيدا في مباراة القمة وإصرارنا هو الذي جعلهم يظهروا بهذا الشكل بالإضافة إلى عدم توفيقهم ولذلك عندما ضغطنا بقوة استطعنا تسجيل الأهداف".

وأكد "أتمنى نلعب في استاد القاهرة مدى الحياة لأنه أفضل ملعب في مصر".

وأفصح "الشناوي ووليد سليمان بين شوطي مباراة الزمالك تحدثوا مع اللاعبين بقوة عن ضرورة إحراز المزيد من الأهداف لأن كل شيء وارد في كرة القدم، وذكروا اللاعبين بالسوبر المصري في برج العرب ضد الزمالك بعدما سجلنا 3 أهداف استطاع الأبيض تسجيل هدفين".

وأردف "قبل المباراة لم يتوقع أحد أن نفوز بخماسية ولكن بعدما سجلنا هدفين شعرنا أننا سنسجل المزيد من الأهداف".

ثم شدد "لا أحب مغادرة الملعب وأشعر بالحزن عندما يستبدلني المدرب، ولكن هذا لا يجعلني أفتعل أزمة لأنني أريد الاستمرار في الملعب من أجل مساعدة فريقي".

وبسؤاله هل كل قراراتك صحيحة ولا تخطئ أبدا رد قائلا: "أحاول أن أكون على الطريق الصحيح دائما وأفكر جيدا قبل أي قرار".

وواصل مازحا "سيد عبد الحفيظ يتمنى أن يخصم مني لكنه لا يستطيع ذلك".

وعن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قال في ختام تصريحاته: "لم أحصل على رقم الخطيب حتى قبل استبعادي من معسكر المنتخب السابق ووقتها اتصل بي أنا ومحمد شريف ليدعمنا، وبعدها اتصلت به من أجل أن يحضر فرحي".

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