أنشيلوتي: شعرنا بالخوف بعد هدف فالكاو.. والحديث عن برشلونة صعب بالنسبة لي

أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد سعادته بأداء الفريق في فوزه على رايو فايكانو بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر للدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "رأيت فريقي يلعب بشكل جيد للغاية ويصنع الكثير من الفرص، وكنت أعتقد أننا يجب أن نسجل هدفا ثالثا حتى ننهي المباراة، ولهذا حين سجلوا هدفهم شعرنا بالخوف".

وتقدم ريال مدريد بهدفي توني كروس وكريم بنزيمة، ولكن نجح راداميل فالكاو في تقليص الفارق خلال الشوط الثاني.

وأضاف "أنا سعيد في النهاية لأننا فزنا ضد فريق مثل رايو يلعب بصورة جيدة، ولكن حتى أتى هدف الخصم يمكنني القول أنها كانت أفضل مباراة لنا هذا الموسم".

وأوضح "اليوم أعتقد أن ماركو أسينسيو لعب بصورة جيدة وتعاون بصورة ممتازة مع داني كارفاخال. من المهم أن يشعر بأهميته، واليوم صنع هدفا ودافع بشكل جيد. أنا سعيد بما قدمه في المباراة".

أما عن الوضع الحالي للغريم برشلونة قال المدرب الإيطالي: "الحديث عن برشلونة صعب بالنسبة لي. لا أريد الحديث عن وضعه الحالي لأنه فريق أكن له الكثير من الاحترام".

وتابع أنشيلوتي "أنا سعيد لأجل تشافي لأن النادي يملك اللاعبين والجودة للتحسن".

أخيرا عن ابتعاده بفارق 10 نقاط عن برشلونة قال: "من الواضح أنها مفاجأة، ولكني أعتقد أن برشلونة يمكنه العودة لأن الدوري لا يزال طويلا وكل شيء يمكن أن يحدث".

وفقد برشلونة تقدمه اليوم أمام سيلتا فيجو بثلاثة أهداف دون رد، لتنتهي المباراة بالتعادل 3-3، ليبتعد عن ريال مدريد في آخر مباريات المدرب المؤقت سيرجي بارخوان، حيث سيتسلم تشافي هيرنانديز قيادة البلوجرانا.