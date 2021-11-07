شريف: تمرير أفشة لي؟ أمر طبيعي.. وكنت واثقا أنني سأعود للمشاركة مرة أخرى

الأحد، 07 نوفمبر 2021 - 00:40

كتب : FilGoal

الأهلي - محمد شريف - أفشة

رد محمد شريف مهاجم الأهلي على ثنائيته مع محمد مجدي أفشة، وكيف عاد مرة أخرى للمشاركة كأساسي مع الأهلي الموسم الجاري سريعا.

محمد مجدي أفشة

النادي : الأهلي

محمد شريف

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال شريف عبر قناة النهار: "أنا أقرب لاعب للمرمى ولذلك أنا المرشح دائما لتسجيل الأهداف ولذلك دائما ما يمرر لي أفشة الكرة وهذا أمر طبيعي".

وأضاف "تفاجأت بعدم المشاركة أمام الإسماعيلي ولكني كنت واثقا أنني سأعود للمشاركة مرة أخرى وكنت في قمة تركيزي أمام البنك الأهلي نظرا لصعوبة المباراة".

أخبار متعلقة
أفشة: هدف نهائي إفريقيا سيظل خالدا مدى الحياة.. وهذا رأيي في "القاضية ممكن" عمار حمدي: موسيماني يدعني باستمرار.. وفرصتي في المشاركة مع الأهلي ستأتي الشحات: كنا نتمنى تسجيل الهدف السادس في الزمالك ديانج: حاولنا تسجيل أكثر من 6 و7 أهداف في القمة.. ويكشف سر احتفاله على طريقة السلة..

وواصل "أحاول متابعة أي كرة على المرمى وهذا ما حدث في هدفي أمام الزمالك بعد تمريرة السولية الرائعة، وأيضا كنت أتابع تسديدة ديانج في الهدف الأول وكنت أقرب اللاعبين من أبو جبل لإكمال الكرة في المرمى إذا ارتدت منه".

وأتم "سعيد بعودتي لمنتخب مصر مرة أخرى ودائما ما نجتهد في الملعب من أجل الانضمام للمنتخب".

وعاد شريف وأفشة بعدما استبعادهما من قائمة منتخب مصر في التوقف الدولي الماضي قبل مواجهتي ليبيا تحت قيادة كارلوس كيروش.

شريف سجل هدفين في مباراتين ضد البنك الأهلي والزمالك بعدما جلس على مقاعد البدلاء ضد الإسماعيلي بافتتاح الدوري.

محمد شريف الأهلي محمد مجدي أفشة في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
أفشة: احترامنا لـ الزمالك جيدا قبل القمة سبب ظهور الأهلي بقوة.. وهذا ما حدث بين الشوطين 2 ساعة | الدوري المصري
عبد الفتاح: تقييم طاقم تحكيم القمة 9 من 10 لأنهم ليسوا ملائكة 2 ساعة | الدوري المصري
أنشيلوتي: شعرنا بالخوف بعد هدف فالكاو.. والحديث عن برشلونة صعب بالنسبة لي 2 ساعة | الدوري الإسباني
شريف: تمرير أفشة لي؟ أمر طبيعي.. وكنت واثقا أنني سأعود للمشاركة مرة أخرى 2 ساعة | الدوري المصري
ديانج: حاولنا تسجيل أكثر من 6 و7 أهداف في القمة.. ويكشف سر احتفاله على طريقة السلة.. 2 ساعة | الدوري المصري
باريس ينجو من ريمونتادا في ليلة الهدف الـ 400 لـ نيمار 3 ساعة | الدوري الفرنسي
أفشة: هدف نهائي إفريقيا سيظل خالدا مدى الحياة.. وهذا رأيي في "القاضية ممكن" 3 ساعة | الدوري المصري
ريال مدريد يجتاز رايو.. فالكاو و12 دقيقة بين السماء والأرض 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني.. وسنشكو معلق المباراة وتجاوزات جماهير الأهلي 2 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 3 تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية 4 في الجول يكشف أسماء المستبعدين من معسكر الأهلي قبل القمة.. وفرص الشناوي