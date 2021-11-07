شريف: تمرير أفشة لي؟ أمر طبيعي.. وكنت واثقا أنني سأعود للمشاركة مرة أخرى

رد محمد شريف مهاجم الأهلي على ثنائيته مع محمد مجدي أفشة، وكيف عاد مرة أخرى للمشاركة كأساسي مع الأهلي الموسم الجاري سريعا.

وقال شريف عبر قناة النهار: "أنا أقرب لاعب للمرمى ولذلك أنا المرشح دائما لتسجيل الأهداف ولذلك دائما ما يمرر لي أفشة الكرة وهذا أمر طبيعي".

وأضاف "تفاجأت بعدم المشاركة أمام الإسماعيلي ولكني كنت واثقا أنني سأعود للمشاركة مرة أخرى وكنت في قمة تركيزي أمام البنك الأهلي نظرا لصعوبة المباراة".

وواصل "أحاول متابعة أي كرة على المرمى وهذا ما حدث في هدفي أمام الزمالك بعد تمريرة السولية الرائعة، وأيضا كنت أتابع تسديدة ديانج في الهدف الأول وكنت أقرب اللاعبين من أبو جبل لإكمال الكرة في المرمى إذا ارتدت منه".

وأتم "سعيد بعودتي لمنتخب مصر مرة أخرى ودائما ما نجتهد في الملعب من أجل الانضمام للمنتخب".

وعاد شريف وأفشة بعدما استبعادهما من قائمة منتخب مصر في التوقف الدولي الماضي قبل مواجهتي ليبيا تحت قيادة كارلوس كيروش.

شريف سجل هدفين في مباراتين ضد البنك الأهلي والزمالك بعدما جلس على مقاعد البدلاء ضد الإسماعيلي بافتتاح الدوري.