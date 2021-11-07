ديانج: حاولنا تسجيل أكثر من 6 و7 أهداف في القمة.. ويكشف سر احتفاله على طريقة السلة..

كشف أليو ديانج لاعب وسط الأهلي كيفية تسجيله في شباك الزمالك في الدربي، وأوضح سبب احتفاله على طريقة كرة السلة.

وفاز الأهلي على الزمالك في الجولة الثالثة بنتيجة 5-3 في قمة الدوري المصري الـ 123.

وقال ديانج عبر قناة صدى البلد: "قدمنا مباراة كبيرة ونفذنا ما أراده المدير الفني في المباراة فحققنا الفوز".

وأضاف "حاولت أن أكون جيدا طيلة الوقت لأساعد الفريق، قلت لنفسي إنني إذا ضغطت فأساعد الفريق وأن أقدم أفضل ما لدي".

وتابع "لست أول مرة ألعب أمام الزمالك، كل مرة نلعب ضد الزمالك نحاول السيطرة على اللقاء مبكرا فأصبحت المباراة سهلة".

وعن مساهمته بهدفين في شباك الزمالك قال: "اتدرب كثيرا مع سامي قمصان على تحسين التسديد لأنه أحيانا تأتي لي الفرص لأسدد ودائما أقول له سيأتي الوقت لأسجل وتحقق ذلك في مباراة الدربي".

وأجاب على سبب احتفاله بطريقة الثلاثية في كرة السلة: "أسمع العديد يقولون إنني أفعل ذلك لأننا فزنا بـ 3 ألقاب، ولكن ذلك من أجل زوجتي التي تلعب كرة سلة، وأهديها هدفي بتلك الطريقة".

ورد على احتساب الهدف الأول لأبو جبل قائلا: "لم أحزن، لو لم أسدد لما كان هدفا عكسيا".

وأردف عن هدفه الثاني في الدربي: "أفشة لاعب ذكي ويعرف كيفية تقديم لقطة مختلفة ورآني دون رقابة وتواصلنا معا دون حديث ليمرر لي الكرة وأرسل لي الكرة لأسدد".

وواصل "هدفي جاء بعدما سجل الزمالك مباشرة وأصبحت النتيجة 4-1 وأعاد كل شيء إلى سابق عهده".

وأكمل "اعتقد أننا حاولنا تسجيل أكثر من 6 أو 7 أهداف ولم تكن مباراة سهلة فهي مباراة دربي، سجلنا 5 أهداف في الدربي وهذا ليس سهلا".

وعن العروض المقدمة له في الصيف قال: "أنا في الأهلي ولا أعلم ماذا حدث، سأقدم أفضل ما لدي للأهلي وأنا محظوظ باللعب لهذا الفريق والفرصة ليست متاحة لأي شخص أن يلعب في الأهلي".

وأتم تعويض خسارة الدوري الموسم الماضي قائلا: "من المبكر الحديث عن الفوز بالدوري، لكن لدينا طريقة واحدة هي الفوز بكل مباراة، الآن لدينا 9 نقاط وسنحاول الاستمرار وإذا واصلنا على نفس الطريقة سنفوز بالدوري".