باريس ينجو من ريمونتادا في ليلة الهدف الـ 400 لـ نيمار

حقق باريس سان جيرمان فوزا صعبا على بوردو بثلاثة اهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الـ 13 من الدوري الفرنسي.

تقدم نيمار بالهدف الأول لباريس سان جيرمان في الدقيقة الـ 26 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية الضيقة لحارس المرمى.

وفي الدقيقة الـ 43 أضاف نيمار الهدف الثاني بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

هدف نيمار الثاني كان الهدف رقم 400 للاعب البرازيلي في مسيرته مع منتخب البرازيل والأندية.

video:1

وأضاف كيليان مبابي الهدف الثالث لباريس سان جيرمان، بعد تمريرة رائعة من أندير هيريرا لجورجينيو فينالدوم الذي انفرد بالمرمى ومرر الكرة لمبابي الذي وضع الكرة في الشباك الخالية.

وفي الدقيقة الـ 78 قلص أليرت إليس النتيجة لبوردو بعد تمريرة من ياسين عدلي داخل منطقة الجزاء ليسدد إليس الكرة في المرمى.

وفي الدقيقة الـ 92 أضاف مباي نيانج الهدف الثاني لبوردو بعد تبادل للكرة بشكل رائع مع جيمي برياند انتهى بتسديدة من نيانج في المرمى، ولكن استفاقة بوردو كانت متأخرة وانتهت المباراة بفوز باريس سان جيرمان

بذلك الفوز ارتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة الـ 34 في صدارة جدول الترتيب وبفارق عشر نقاط عن صاحب المركز الثاني لانس، بينما توقف رصيد بوردو عند النقطة الـ 12 في المركز الـ 16.