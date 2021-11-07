أفشة: هدف نهائي إفريقيا سيظل خالدا مدى الحياة.. وهذا رأيي في "القاضية ممكن"

شدد محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الأهلي على أنه يتبع تعليمات الجهاز الفني للفريق الأحمر وينفذها حتى إذا طلب منه اللعب في مركز آخر غير مركزه.

وقال أفشة عبر قناة النهار: "أنفذ تعليمات الجهاز الفني وأحاول أن أؤدي بكل قوة في أي مركز سواء الجناح الأيسر أو الأيمن أو صانع الألعاب، وذلك لأنني ألعب في الأهلي ويجب على الجميع اتباع تعليمات المدرب".

وأضاف "وقعت للزمالك عندما كان إيهاب جلال مدربا للفريق، وكان هناك شرطا إذا لم ينهي الزمالك اتفاقه مع نادي إنبي قبل شهر يناير يلغي العقد، وفي النهاية الصفقة لم تتم".

وأكمل "هدف القاضية ممكن سيظل خالدا مدى الحياة وهو أغلى هدف سجلته في حياتي، ولكن القاضية ممكن مصطلح مثلما يسعد جمهور الأهلي فهناك جمهور آخر حزين لخسارة البطولة وأنا ضد استخدامه في هذا الاتجاه".

وواصل "10 مباريات في الأهلي مثل 1000 مباراة في أي ناد آخر، ومباراة واحدة في نهائي إفريقيا تمنحك المزيد من الخبرات وأنت لا تزال صغيرا".

وكشف "عندما تعاقد بيراميدز مع عبد الله السعيد طلبت من حسام البدري رئيس النادي وقتها الرحيل".

وأتم تصريحاته "سيد عبد الحفيظ في أحد مباريات الأهلي والرجاء قال لي ستكون في أحد الأيام لاعبا في الأهلي، وكررها مرة أخرى في مباراة الأهلي وإنبي، وفي مباراة الأهلي وبيراميدز أخبرني أنني ساكون لاعبا في الأهلي بنهاية الموسم".