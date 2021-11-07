أفشة: هدف نهائي إفريقيا سيظل خالدا مدى الحياة.. وهذا رأيي في "القاضية ممكن"

الأحد، 07 نوفمبر 2021 - 00:01

كتب : FilGoal

محمد مجدي أفشة - الأهلي - الزمالك

شدد محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الأهلي على أنه يتبع تعليمات الجهاز الفني للفريق الأحمر وينفذها حتى إذا طلب منه اللعب في مركز آخر غير مركزه.

وقال أفشة عبر قناة النهار: "أنفذ تعليمات الجهاز الفني وأحاول أن أؤدي بكل قوة في أي مركز سواء الجناح الأيسر أو الأيمن أو صانع الألعاب، وذلك لأنني ألعب في الأهلي ويجب على الجميع اتباع تعليمات المدرب".

وأضاف "وقعت للزمالك عندما كان إيهاب جلال مدربا للفريق، وكان هناك شرطا إذا لم ينهي الزمالك اتفاقه مع نادي إنبي قبل شهر يناير يلغي العقد، وفي النهاية الصفقة لم تتم".

أخبار متعلقة
عمار حمدي: موسيماني يدعني باستمرار.. وفرصتي في المشاركة مع الأهلي ستأتي الشحات: كنا نتمنى تسجيل الهدف السادس في الزمالك مصدر من فاركو يعلق لـ في الجول على مفاوضات تاكيس.. وموقف عبد العاطي

وأكمل "هدف القاضية ممكن سيظل خالدا مدى الحياة وهو أغلى هدف سجلته في حياتي، ولكن القاضية ممكن مصطلح مثلما يسعد جمهور الأهلي فهناك جمهور آخر حزين لخسارة البطولة وأنا ضد استخدامه في هذا الاتجاه".

وواصل "10 مباريات في الأهلي مثل 1000 مباراة في أي ناد آخر، ومباراة واحدة في نهائي إفريقيا تمنحك المزيد من الخبرات وأنت لا تزال صغيرا".

وكشف "عندما تعاقد بيراميدز مع عبد الله السعيد طلبت من حسام البدري رئيس النادي وقتها الرحيل".

وأتم تصريحاته "سيد عبد الحفيظ في أحد مباريات الأهلي والرجاء قال لي ستكون في أحد الأيام لاعبا في الأهلي، وكررها مرة أخرى في مباراة الأهلي وإنبي، وفي مباراة الأهلي وبيراميدز أخبرني أنني ساكون لاعبا في الأهلي بنهاية الموسم".

الأهلي أفشة الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
ديانج: حاولنا تسجيل أكثر من 6 و7 أهداف في القمة.. ويكشف سر احتفاله على طريقة السلة.. 5 دقيقة | الدوري المصري
باريس ينجو من ريمونتادا في ليلة الهدف الـ 400 لـ نيمار 16 دقيقة | الدوري الفرنسي
أفشة: هدف نهائي إفريقيا سيظل خالدا مدى الحياة.. وهذا رأيي في "القاضية ممكن" 24 دقيقة | الدوري المصري
ريال مدريد يجتاز رايو.. فالكاو و12 دقيقة بين السماء والأرض 34 دقيقة | الدوري الإسباني
عمار حمدي: موسيماني يدعني باستمرار.. وفرصتي في المشاركة مع الأهلي ستأتي 52 دقيقة | الدوري المصري
الشحات: كنا نتمنى تسجيل الهدف السادس في الزمالك 56 دقيقة | الدوري المصري
رأي سيميوني في تعيين تشافي مدربا لبرشلونة ساعة | الدوري الإسباني
فانتازي في الجول (3) – جولة تألق الكبار وعودة هلال ومروان حمدي للتسجيل ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني.. وسنشكو معلق المباراة وتجاوزات جماهير الأهلي 2 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 3 تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية 4 في الجول يكشف أسماء المستبعدين من معسكر الأهلي قبل القمة.. وفرص الشناوي