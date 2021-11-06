ريال مدريد يجتاز رايو.. فالكاو و12 دقيقة بين السماء والأرض

تغلب ريال مدريد على ضيفه رايو فايكانو بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر للدوري الإسباني.

البداية أتت مبكرة من جانب رايو فايكانو في الدقيقة الأولى بتسديدة من ألفارو جارسيا بعد مراوغة ولكن مرت كرته بجوار القائم.

وسريعا سجل ريال مدريد أول الأهداف في الدقيقة الخامسة بواسطة فينيسيوس جونيور، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل على كريم بنزيما صانع الهدف.

وفي الدقيقة 14 أتى الهدف الأول الصحيح هذه المرة بتسديدة قوية من توني كروس، بعد تمريرة حاسمة من ماركو أسينسيو.

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حاول رايو تسجيل التعادل برأسية من راندي نتيكا في الدقيقة 21 ولكن تصدى لها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، فيما سدد أسينسيو في الدقيقة 24 ولكن بين يدي الحارس.

حاول بنزيمة من جديد في الدقيقة 35 بتسديدة مرت فوق العارضة، تلاه فينيسيوس في الدقيقة 37 ولكن اصطدمت كرته بالدفاع وتحولت إلى ركنية.

وفي الدقيقة 39 أتى الهدف الثاني بواسطة بنزيمة بلمسة رائعة بعد عرضية من النمساوي دافيد ألابا، فيما كاد فينيسيوس أن يسجل الثالث سريعا في الدقيقة 41 فتصدى الحارس ستول ديميتريفسكي ليتابعها بنزيمة ولكن فوق العارضة.

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مع بداية الشوط الثاني حاول جارسيا تقليص الفارق من جانب رايو ولكن اصطدمت تسديدته بالدفاع، وفي الدقيقة 54 حاول أسينسيو بتسديدة تصدى لها الحارس.

واصل فايكانو محاولاته برأسية من راندي نتيكا ولكن مرت بجوار القائم، وفي الدقيقة 62 سدد بنزيما كرة مرت فوق العارضة، بينما حل راداميل فالكاو في صفوف رايو في الدقيقة 69 على حساب نتيكا.

وفي الدقيقة 75 سدد بيبي ولكن اصطدمت الكرة بالقائم الأيمن في أخطر محاولات الفريق، ليأتي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 77 برأسية من البديل فالكاو، بعد عرضية من ألفارو جارسيا.

ولسوء حظ النمر الكولومبي، خرج فالكاو مصابا في الدقيقة 81، بعد 4 دقائق من تسجيل الهدف، ليأتي سيرخيو جوارديولا بدلا منه.

بدأ كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تبديلاته في الدقيقة 83 بنزول لوكاس فاسكيز وإدين هازارد بدلا من ماركو أسينسيو وكريم بنزيمة، فيما كاد فايكانو أن يتعادل بتسديدة من خوسيه بوزو بعد ركنية وصلت إليه ولكن أبعدها توني كروس على خط المرمى.

بذلك يسترد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بـ27 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال سوسييداد، فيما تجمد رصيد رايو عند 20 نقطة في المركز السادس.