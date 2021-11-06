عمار حمدي: موسيماني يدعمني باستمرار.. وفرصتي في المشاركة مع الأهلي ستأتي

السبت، 06 نوفمبر 2021 - 23:33

كتب : FilGoal

عمار حمدي - الأهلي

شدد عمار حمدي لاعب الأهلي على أنه سيقاتل من أجل المشاركة مع الفريق الأحمر هذا الموسم.

عمار حمدي

النادي : الأهلي

الأهلي

وأضاف "وقال عمار حمدي عبر قناة أون تايم سبورتس: "الموسم الحالي عدت للأهلي من أجل القتال وأتمنى أن يكون لي دورا مع الفريق".

وواصل "موسيماني يتحدث معي باستمرار ويدعمني أمام باقي اللاعبين ويؤكد لي أنني أتدرب بشكل جيد".

أخبار متعلقة
الشحات: كنا نتمنى تسجيل الهدف السادس في الزمالك مصدر من فاركو يعلق لـ في الجول على مفاوضات تاكيس.. وموقف عبد العاطي حليم لـ في الجول: اعتذرت عن عدم الاستمرار كمدير فني لـ حرس الحدود

وأكمل "موسيماني يخبرني دائما أن فرصتي في المشاركة سوف تأتي ولا يجب أن أشعر بالتعجل وأن المستقبل لا يزال أمامي".

وأتم تصريحاته "اللعب في الأهلي مختلف عن أي فريق آخر، والموسم لا يزال طويلا وهناك الكثير من المباريات وبالتأكيد فرصتي ستأتي".

وعاد عمار حمدي للأهلي بداية الموسم الجاري بعدما قضى الموسم الماضي معارا من الأهلي للاتحاد السكندري.

عمار حمدي الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مونت كارلو: بوجبا سيغيب لنهاية العام بسبب الإصابة 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الرجاء لـ في الجول: باتشيكو ومدرب بلجيكا الأسبق مرشحان لخلافة الشابي 44 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
لاعب يونايتد السابق: سولشاير يسخر من فان دي بيك.. وما فعله مع لينجارد يحيرني 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد انتقاد الحكم محمد عادل.. عصام عبد الفتاح ساخرا: صعدنا الفضاء وصنعنا قنبلة نووية 50 دقيقة | مصر
كلوب: صلاح ضمن صفوة لاعبي العالم إن لم يكن الأفضل 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
روما ومورينيو.. أكبر من أخطاء تحكيمية ساعة | تقرير في الجول
ضربة قوية لـ وست هام.. إصابة أوجبونا بقطع في الرباط الصليبي ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: يوفنتوس يبحث فسخ عقد رامسي ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 2 حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني.. وسنشكو معلق المباراة وتجاوزات جماهير الأهلي 3 تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية 4 في الجول يكشف أسماء المستبعدين من معسكر الأهلي قبل القمة.. وفرص الشناوي