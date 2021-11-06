الشحات: كنا نتمنى تسجيل الهدف السادس في الزمالك

السبت، 06 نوفمبر 2021 - 23:29

كتب : FilGoal

حسين الشحات

شدد حسين الشحات لاعب الأهلي أن فريقه كان يأمل في تسجيل الهدف السادس في شباك الزمالك لتحقيق نتيجة تاريخية.

وقال الشحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "عندما يخسر الأهلي بطولة يرد بقوة على ذلك، ولهذا حاولنا أن نصالح الجمهور بالانتصار على الزمالك لتعويض خسارة السوبر والدوري".

وأضاف "فوز الأهلي على الزمالك 5-3 نتيجة كبيرة وتاريخية".

أخبار متعلقة
في الجول يكشف سبب خروج أيمن أشرف أمام الزمالك ميدو للاعبي الزمالك: انظروا في المرآة واسألوا أنفسكم "هل تستحقون هذا الشرف؟" بانون: فعلنا ما يفضله الزمالك في أول ربع ساعة

وواصل "كنا نتمنى تسجيل الهدف السادس في الزمالك لنحقق إنجازا تاريخيا مثلما حدث من قبل".

وأكمل "كنت أتمنى تسجيل هدفا في شباك الزمالك بعد مشاركتي في المباراة".

وأتم تصريحاته "أتمنى الانضمام للمنتخب في الفترة المقبلة والمشاركة معه في كأس العرب وأمم إفريقيا".

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 5-3 في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

حسين الشحات الدوري المصري الأهلي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
ديانج: حاولنا تسجيل أكثر من 6 و7 أهداف في القمة.. ويكشف سر احتفاله على طريقة السلة.. 6 دقيقة | الدوري المصري
باريس ينجو من ريمونتادا في ليلة الهدف الـ 400 لـ نيمار 17 دقيقة | الدوري الفرنسي
أفشة: هدف نهائي إفريقيا سيظل خالدا مدى الحياة.. وهذا رأيي في "القاضية ممكن" 24 دقيقة | الدوري المصري
ريال مدريد يجتاز رايو.. فالكاو و12 دقيقة بين السماء والأرض 35 دقيقة | الدوري الإسباني
عمار حمدي: موسيماني يدعني باستمرار.. وفرصتي في المشاركة مع الأهلي ستأتي 52 دقيقة | الدوري المصري
الشحات: كنا نتمنى تسجيل الهدف السادس في الزمالك 56 دقيقة | الدوري المصري
رأي سيميوني في تعيين تشافي مدربا لبرشلونة ساعة | الدوري الإسباني
فانتازي في الجول (3) – جولة تألق الكبار وعودة هلال ومروان حمدي للتسجيل ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني.. وسنشكو معلق المباراة وتجاوزات جماهير الأهلي 2 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 3 تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية 4 في الجول يكشف أسماء المستبعدين من معسكر الأهلي قبل القمة.. وفرص الشناوي