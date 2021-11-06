الشحات: كنا نتمنى تسجيل الهدف السادس في الزمالك

شدد حسين الشحات لاعب الأهلي أن فريقه كان يأمل في تسجيل الهدف السادس في شباك الزمالك لتحقيق نتيجة تاريخية.

وقال الشحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "عندما يخسر الأهلي بطولة يرد بقوة على ذلك، ولهذا حاولنا أن نصالح الجمهور بالانتصار على الزمالك لتعويض خسارة السوبر والدوري".

وأضاف "فوز الأهلي على الزمالك 5-3 نتيجة كبيرة وتاريخية".

وواصل "كنا نتمنى تسجيل الهدف السادس في الزمالك لنحقق إنجازا تاريخيا مثلما حدث من قبل".

وأكمل "كنت أتمنى تسجيل هدفا في شباك الزمالك بعد مشاركتي في المباراة".

وأتم تصريحاته "أتمنى الانضمام للمنتخب في الفترة المقبلة والمشاركة معه في كأس العرب وأمم إفريقيا".

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 5-3 في الجولة الثالثة من الدوري المصري.