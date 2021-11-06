رأي سيميوني في تعيين تشافي مدربا لبرشلونة

علق دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد على تعيين تشافي هيرنانديز كمدرب لفريق برشلونة.

وأعلن برشلونة تعيين تشافي مدربا للفريق بداية من مباراة إسبانيول في الدوري الإسباني خلفا للمُقال رونالد كومان بعد فترة مؤقتة تولى فيها سيرجي بارخوان مسؤولية الفريق.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة فالنسيا: "دائما ما أكون سعيدا عندما أرى لاعب سابق أصبح مدربا".

وتابع "تشافي يعرف المنزل أكثر من أي شخص آخر، ويعرف الطرق التي تختصرها للوصول للأداء الأفضل، وينقل للفريق كل ما كان يقوله".

وأضاف "اعتقد أنه قد وصل لمكان يكون فيه محبوبا وهو يعرف الطريق الذي يجب أن يسلكه".

ويحتل برشلونة حاليا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة.

وسيبدأ تشافي مهام تدريبه لبرشلونة أمام إسبانيول في الدوري الإسباني بعد التوقف الدولي، كما سيبدأ مشواره في دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا على ملعب كامب نو في مباراة مصيرية في مشوار الفريق في البطولة.