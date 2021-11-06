فانتازي في الجول (3) – جولة تألق الكبار وعودة هلال ومروان حمدي للتسجيل

23 هدفا، قمة استثنائية، مباراة سلبية وحيدة، بطاقتان حمراوان 7 فرق حافظت على نظافة شباكها، كل هذا في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

إثارة فانتازي في الجول لا تزال مستمرة بعد مرور 3 جولات فقط.

الكبار تألقوا فسجل علي معلول وأشرف بنشرقي وعبد الله السعيد.

وعاد محمد هلال للتهديف وانضم مروان محسن لقائمة المُسجلين.

FilGoal.com يستعرض معكم أكثر لاعب حصدا للنقاط وكذلك التشكيل الأعلى نقاطا بعد نهاية الجولة الثالثة في فانتازي في الجول.

254 مدربا وضعوا شارة القيادة على مروان محسن قبل انطلاق الجولة الثالثة.© وتم شراء مهاجم فيوتشر من قبل 4669 مدربا. مروان كافأهم بتسجيله هدف أمام المصري.✔#فانتازي_في_الجول pic.twitter.com/W2m1BGgCvf — FilGoal (@FilGoal) November 5, 2021

الأكثر حصدا للنقاط

رغم اهتزاز شباك فريقه بـ 3 أهداف إلا أنه سجل ثنائية من ركلتي جزاء جعلته أكثر من سجل أهداف في القمة 123.

علي معلول الظهير التونسي سجل هدفين وحصل 12 نقطة، ونقطتين على المشاركة الكاملة ونقطتين إضافيتين ليصبح مجموع نقاطه 16.

أشرف بنشرقي لاعب وسط الزمالك سجل هدفا وصنع آخر، ومروان حمدي مهاجم سموحة سجل ثنائية، ليحصد كل منهما 12 نقطة، ليصبحا ثاني أفضل من حقق نقاط في الجولة الثالثة.

علي معلول هو الأكثر حصدا للنقاط #في_القمة 🔥 ظهير الأهلي الطائر سجل هدفين أمام الزمالك ليحصد 16 نقطة في فانتازي.🦅 وجاري احتساب نقاط مباراة القمة وستظهر على الموقع والتطبيق خلال ساعات.🚨#فانتازي_في_الجول pic.twitter.com/MnD7tODh3z — FilGoal (@FilGoal) November 5, 2021

التشكيل المثالي

الهاني سليمان حارس سموحة بعد 4 تصديات حصد 7 نقاط وتواجد في التشكيل المثالي للجولة.

محمد سمير مدافع المقاولون العرب ومحمود الجزار مدافع الجونة جاورا علي معلول في خط الدفاع.

وفي الوسط تواجد بجوار أشرف بنشرقي كل من: أليو ديانج وعبد الله السعيد ومحمد هلال.

وفي الهجوم سيطر ثنائي غزل المحلة بتواجد أحمد غنيم وعبده يحيى بجوار مروان حمدي.

تشكيل - اللاعبون الأعلى نقاطا في الجولة الثالثة من الدوري📋🔥#فانتازي_في_الجول pic.twitter.com/JVEzVHrVOm — FilGoal (@FilGoal) November 6, 2021

القائد

قبل القمة وضع الجميع رهانه على محمد شريف بواقع 43989 لاعب كقائد لفريقه، يليه أحمد سيد زيزو برصيد 23647.

زيزو سجل هدفا من ركلة جزاء وشريف سجل هدفا ليكافئا من راهن عليهم قبل القمة.

اكثر من تم وضع شارة القيادة عليهم في الفانتازي ◾محمد شريف 43989 ◾أحمد سيد زيزو 23647 ◾محمد مجدي أفشة 18275 هل تمتلك واحد منهم ؟ 🤔 اختر تشكيلك من هنا https://t.co/com5dZ8SYP Google play 📱 https://t.co/3ZGzl2wyfL Apple Store📱 https://t.co/nYm2eMd2mB#فانتازي_في_الجول pic.twitter.com/D0hsF5Nr42 — FilGoal (@FilGoal) November 5, 2021

لاعب مخيب

خيّب أجوستينو مابولولو الآمال بعدما فشل في هز شباك بيراميدز عقب جولتين رائعتين حصد خلالهما 17 نقطة.

وليد الكرتي لاعب وسط بيراميدز وبيرسي تاو جناح الأهلي بعد التألق والثنائية في الجولة الأولى لم يقدما النقاط المتوقعة للاعبين في الجولة الثالثة.

انتقالات الجولة الرابعة تغلق يوم الخميس الموافق 18 نوفمبر في الثانية ظهرا.