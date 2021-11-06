حليم لـ في الجول: اعتذرت عن عدم الاستمرار كمدير فني لـ حرس الحدود

السبت، 06 نوفمبر 2021 - 22:27

كتب : رضا السنباطي

محمد حليم

اعتذر محمد حليم عن عدم استمراره كمدير فني على رأس حرس الحدود.

وصرح حليم لـ FilGoal.com: "اعتذرت عن عدم الاستمرار في قيادة الفريق بعد الجولة السادسة لإتاحة الفرصة للفريق للتعاقد مع مدرب آخر".

وأضاف "سعيد بالفترة الأخيرة وقيادة الفريق للمنافسة الموسم الماضي حتى الجولة الأخيرة على بطاقة التأهل وصعود فاركو".

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وأكمل "الموسم الحالي الفريق متصدر حتى الجولة الخامسة والفارق بين فريقي والأولمبي نقطة واحدة ولدينا مباراة مؤجلة مع الرجاء".

ويحتل الحرس المركز الثاني برصيد 11 نقطة بفارق نقطة عن الأولمبي المتصدر صاحب الـ 12 نقطة من 6 مباريات.

وحقق حرس الحدود 3 انتصارات وتعادلين من 5 مباريات.

وأصبح حليم المدرب رقم 14 الذي يرحل عن قيادة فريقه في الدرجة الثانية الموسم الجاري بالمجموعات الثلاث.

الدرجة الثانية حرس الحدود محمد حليم
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