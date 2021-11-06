مصدر من فاركو يعلق لـ في الجول على مفاوضات تاكيس.. وموقف عبد العاطي

السبت، 06 نوفمبر 2021 - 22:24

كتب : أحمد الخولي

فاركو

نفى نادي فاركو الأنباء التي تشير إلى دخوله في مفاوضات مع المدرب اليوناني تاكيس جونياس لتولي المهمة الفنية للفريق في الفترة المقبلة.

وقال مصدر مسؤول داخل فاركو لـFilGoal.com: "النادي لم يتفاوض مع تاكيس للتعاقد معه في الفترة المقبلة، وكل ما يقال في هذا الشأن ليس له أي أساس من الصحة".

وأضاف "مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق لا يزال مستمرا في منصبه، وكل ما يتررد حول نية النادي في الاستغناء عنه غير صحيح".

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وأتم تصريحاته "عبد العاطي سيتولى قيادة تدريبات الفريق الجماعية عقب نهاية فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة، وذلك استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة.

فاركو الصاعد حديثا للدوري المصري يحتل المركز الـ16 بجدول الترتيب دون نقاط، بعدما خسر 3 مباريات أمام كل من فيوتشر وبيراميدز والجونة.

ويشارك فاركو لأول مرة في الدوري المصري، بعدما تأهل رفقة كل من فيوتشر والشرقية للدخان.

فاركو الدوري المصري مجدي عبد العاطي
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