كوادرادو يكافئ أليجري ويهديه انتصاره الـ 200 مع يوفنتوس أمام فيورنتينا

السبت، 06 نوفمبر 2021 - 22:16

كتب : FilGoal

خوان كوادرادو - يوفنتوس

كافأ البديل خوان كوادرادو مدربه ماسيمليانو أليجري وقاده للفوز الـ 200 مع يوفنتوس في جميع المسابقات بعدما سجل هدفا قاتلا للفوز على فيورنتينا في الجولة 12 من الدوري الإيطالي.

يوفنتوس أمام أنصاره فاز بهدف الكولومبي الذي جاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع.

وأصبح أليجري ثالث مدرب يصل للفوز رقم 200 في تاريخ يوفنتوس بعد جيوفاني تراباتوني (319) ومارتشيلو ليبي (227).

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واستعاد يوفنتوس توازنه محليا بعد خسارتين أمام ساسولو وهيلاس فيرونا بنفس النتيجة 2-1.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن، بينما ظل فيورنتينا عند 18 نقطة سابعا.

التشكيل

بدأ ماتيا بيرين في حراسة المرمى لتعويض إصابة البولندي فوتشينش تشيزيني.

وتواجد ليوناردو بونوتشي على مقاعد البدلاء.

في المقابل قاد الصربي دوشان فلاهوفيتش هجوم الفيولا.

وتواجد الثنائي المغربي سفيان إمرابط ويوسف مالح على مقاعد بدلاء الفريق البنفسجي.

وصف المباراة

الدقيقة 34 شهدت أول الفرص الحقيقية المهدرة بتصويبة من ريكاردو سابونارا مرت أعلى العارضة بقليل.

بعد 5 دقائق أرسل كريستيانو بيراجي عرضية متقنة قابلها دوشان فلاهوفيتش برأسية مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع أوقف الحكم المباراة للعودة لمطالعة تقنية الفيديو لكنه رفض احتساب ركلة جزاء لفيورنتينا وأطلق صافرة نهاية الشوط الأول.

شوط سلبي للسيدة العجوز إذ لم يسدد الفريق أي كرة على مرمى الخصم طيلة أول 45 دقيقة بعد مباراة ساسولو والتي خسرها يوفنتوس 2-1.

يوفنتوس ظهر هجوميا في الدقيقة 50 وأهدر موراتا فرصة هدف محقق بعدما مرت كرته بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 73 أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه نيكولا ميلينكوفيتش ليُكمل الضيوف اللقاء بعشر لاعبين.

طرد هو الثامن للاعبي فيورنتينا في عام 2021.

فيدريكيو كييزا أهدر أخطر فرص اللقاء بتصويبة صاروخية ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 77.

موراتا سجل هدفا في الدقيقة 82 لكن كالمعتاد أشهر الحكم المساعد رايته معلنا إلغاء الهدف بداعي التسلل.

كييزا كاد أن يسجل الهدف الأول بتسديدة لكن الحارس بيترو تيارياكيانو كان له بالمرصاد ليظل التعادل سائدا قبل 3 دقائق من نهاية اللقاء.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع، سدد البديل الكولومبي خوان كوادرادو كرة قوية في الزاوية القريبة للحارس مغالطا إياه ومسجلا هدف اللقاء القاتل وخطف الثلاث نقاط.

يوفنتوس فيورنتينا الدوري الإيطالي
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