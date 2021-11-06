دورتموند يفشل في ملاحقة بايرن ويسقط أمام لايبزج

السبت، 06 نوفمبر 2021 - 22:11

كتب : عبد الرحمن فوزي

جودي بيلينجهام - دورتموند X لايبزج

فاز لايبزج على بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب ريد بول أرينا ضمن مباريات الجولة الـ 11 من الدوري الألماني.

تقدم كريستوفير نكونكو للايبزبج بالهدف الأول في الدقيقة الـ 29 مستغلا تمريرة رائعة منجوسكو جرافيدول لينفرد المرمى ويمر من الحارس ويضع الكرة في الشباك بإريحية.

وفي الدقيقة الـ 52 تعادل ماركو رويس لدورتموند، بعد أن انفرد بالمرمى على أثر تمريرة رائعة أخرى ولكن من توماس مونييه ليسدد في المرمى مباشرة.

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وأضاف يوسف بولسن الهدف الثاني للايبزج في الدقيقة الـ 68 بعد هجمة مرتدة نفذت بشكل مثالي وانتهت بعرضية من نكونكو لينهيها بولسن في الشباك.

بذلك الفوز رفع لايزبج رصيده للنقطة الـ 18 في المركز الخامس، بينما توقف رصيد دورتموند عند النقطة الـ 24 في المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن بايرن ميونيخ.

ويستضيف دورتموند فريق شتوتجارت في الجولة المقبلة على ملعب سيجنال إيدونا بارك، بينما سيحل لايبزج ضيفا على هوفنهايم.

بوروسيا دورتموند لايبزج الدوري الألماني
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