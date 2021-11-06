انتهت في إسبانيا - ريال مدريد (2) - (1) رايو فايكانو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد رايو فايكانو في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

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ق 92 تعادل وشيك من خوسيه بوزو بعد ركنية وصلت إليه ولكن توني كروس يبعدها على خط المرمى.

ق 83 ريال مدريد يبدأ تبديلاته بنزول لوكاس فاسكيز وإدين هازارد بدلا من ماركو أسينسيو وكريم بنزيمة.

ق 81 فالكاو يخرج مصابا ليأتي خوسيه بوزو بدلا منه

ق 77 جوووووول فايكانو يقلص الفارق.. فالكاو يسجل بعد 8 دقائق فقط من نزوله.. رأسية رائعة تغافل كورتوا عكس اتجاه تحركه بعد عرضية من ألفارو جارسيا

ق 75 بيبي يسدد ولكن في القائم الأيمن

ق 71 أسينسيو يسدد بعد عرضية من كارفاخال ولكن بجوار القائم

ق69 ثالث تبديلات رايو فايكانو بخروج راندي نتيكا ونزول راداميل فالكاو

ق 62 تسديدة من بنزيما تمر فوق العارضة

ق 60 أول تبديلين في صفوف رايو بخروج إيسي بالازون وأوسكار تريخو ونزول بيبي وأوناي لوبيز

ق 59 عرضية تصل إلى راندي نتيكا ولكن رأسيته تمر بجوار القائم

ق 54 أسينسيو يسدد ولكن ستول ديميترفسكي يتصدى

ق 51 فينيسيوس يسدد ولكن الدفاع يعترض الطريق

ق 46 ألفارو جارسيا يسدد ولكن يبعدها الدفاع المدريدي

بداية الشوط الثاني

ق 41 فينيسيوس يهدر فرصة الثالث بتسديدة يتصدى لها الحارس يتابعها بنزيمة بالرأس ولكن فوق العارضة

ق 39 جووووووووول ريال مدريد يسجل الثاني بلمسة رائعة من بنزيمة بعد عرضية من دافيد ألابا

ق 37 فينيسيوس يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع وتتحول إلى ركنية

ق 35 تسديدة من كريم بنزيما تمر فوق العارضة

ق 29 بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب توني كروس

ق 24 تسديدة من ماركو أسينسيو يتصدى لها حارس رايو

ق 21 رأسية من راندي نتيكا لاعب رايو يتصدى لها تيبو كورتوا

ق 14 جووووووووول ريال مدريد يسجل بتسديدة قوية من توني كروس بعد تمريرة من ماركو أسينسيو

ق 5: هدف أول لريال مدريد من فينيسيوس جونيور ولكن يتم إلغاؤه بداعي التسلل على كريم بنزيما صانع الهدف

ق 1: محاولة أولى من جانب رايو.. ألفارو جارسيا يجتاز الدفاع ويسدد بجوار المرمى

بداية المباراة