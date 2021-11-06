انتهت في إسبانيا - ريال مدريد (2) - (1) رايو فايكانو

السبت، 06 نوفمبر 2021 - 21:46

كتب : FilGoal

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بهدف كريم بنزيمة في شاختار

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد رايو فايكانو في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 92 تعادل وشيك من خوسيه بوزو بعد ركنية وصلت إليه ولكن توني كروس يبعدها على خط المرمى.

ق 83 ريال مدريد يبدأ تبديلاته بنزول لوكاس فاسكيز وإدين هازارد بدلا من ماركو أسينسيو وكريم بنزيمة.

ق 81 فالكاو يخرج مصابا ليأتي خوسيه بوزو بدلا منه

ق 77 جوووووول فايكانو يقلص الفارق.. فالكاو يسجل بعد 8 دقائق فقط من نزوله.. رأسية رائعة تغافل كورتوا عكس اتجاه تحركه بعد عرضية من ألفارو جارسيا

ق 75 بيبي يسدد ولكن في القائم الأيمن

ق 71 أسينسيو يسدد بعد عرضية من كارفاخال ولكن بجوار القائم

ق69 ثالث تبديلات رايو فايكانو بخروج راندي نتيكا ونزول راداميل فالكاو

ق 62 تسديدة من بنزيما تمر فوق العارضة

ق 60 أول تبديلين في صفوف رايو بخروج إيسي بالازون وأوسكار تريخو ونزول بيبي وأوناي لوبيز

ق 59 عرضية تصل إلى راندي نتيكا ولكن رأسيته تمر بجوار القائم

ق 54 أسينسيو يسدد ولكن ستول ديميترفسكي يتصدى

ق 51 فينيسيوس يسدد ولكن الدفاع يعترض الطريق

ق 46 ألفارو جارسيا يسدد ولكن يبعدها الدفاع المدريدي

بداية الشوط الثاني

ق 41 فينيسيوس يهدر فرصة الثالث بتسديدة يتصدى لها الحارس يتابعها بنزيمة بالرأس ولكن فوق العارضة

ق 39 جووووووووول ريال مدريد يسجل الثاني بلمسة رائعة من بنزيمة بعد عرضية من دافيد ألابا

ق 37 فينيسيوس يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع وتتحول إلى ركنية

ق 35 تسديدة من كريم بنزيما تمر فوق العارضة

ق 29 بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب توني كروس

ق 24 تسديدة من ماركو أسينسيو يتصدى لها حارس رايو

ق 21 رأسية من راندي نتيكا لاعب رايو يتصدى لها تيبو كورتوا

ق 14 جووووووووول ريال مدريد يسجل بتسديدة قوية من توني كروس بعد تمريرة من ماركو أسينسيو

ق 5: هدف أول لريال مدريد من فينيسيوس جونيور ولكن يتم إلغاؤه بداعي التسلل على كريم بنزيما صانع الهدف

ق 1: محاولة أولى من جانب رايو.. ألفارو جارسيا يجتاز الدفاع ويسدد بجوار المرمى

بداية المباراة

ريال مدريد رايو فايكانو الدوري الإسباني
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