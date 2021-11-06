انتهت في إسبانيا - ريال مدريد (2) - (1) رايو فايكانو
السبت، 06 نوفمبر 2021 - 21:46
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد رايو فايكانو في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.
تابع تفاصيل المباراة من هنا
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ق 92 تعادل وشيك من خوسيه بوزو بعد ركنية وصلت إليه ولكن توني كروس يبعدها على خط المرمى.
ق 83 ريال مدريد يبدأ تبديلاته بنزول لوكاس فاسكيز وإدين هازارد بدلا من ماركو أسينسيو وكريم بنزيمة.
ق 81 فالكاو يخرج مصابا ليأتي خوسيه بوزو بدلا منه
ق 77 جوووووول فايكانو يقلص الفارق.. فالكاو يسجل بعد 8 دقائق فقط من نزوله.. رأسية رائعة تغافل كورتوا عكس اتجاه تحركه بعد عرضية من ألفارو جارسيا
ق 75 بيبي يسدد ولكن في القائم الأيمن
ق 71 أسينسيو يسدد بعد عرضية من كارفاخال ولكن بجوار القائم
ق69 ثالث تبديلات رايو فايكانو بخروج راندي نتيكا ونزول راداميل فالكاو
ق 62 تسديدة من بنزيما تمر فوق العارضة
ق 60 أول تبديلين في صفوف رايو بخروج إيسي بالازون وأوسكار تريخو ونزول بيبي وأوناي لوبيز
ق 59 عرضية تصل إلى راندي نتيكا ولكن رأسيته تمر بجوار القائم
ق 54 أسينسيو يسدد ولكن ستول ديميترفسكي يتصدى
ق 51 فينيسيوس يسدد ولكن الدفاع يعترض الطريق
ق 46 ألفارو جارسيا يسدد ولكن يبعدها الدفاع المدريدي
بداية الشوط الثاني
ق 41 فينيسيوس يهدر فرصة الثالث بتسديدة يتصدى لها الحارس يتابعها بنزيمة بالرأس ولكن فوق العارضة
ق 39 جووووووووول ريال مدريد يسجل الثاني بلمسة رائعة من بنزيمة بعد عرضية من دافيد ألابا
ق 37 فينيسيوس يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع وتتحول إلى ركنية
ق 35 تسديدة من كريم بنزيما تمر فوق العارضة
ق 29 بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب توني كروس
ق 24 تسديدة من ماركو أسينسيو يتصدى لها حارس رايو
ق 21 رأسية من راندي نتيكا لاعب رايو يتصدى لها تيبو كورتوا
ق 14 جووووووووول ريال مدريد يسجل بتسديدة قوية من توني كروس بعد تمريرة من ماركو أسينسيو
ق 5: هدف أول لريال مدريد من فينيسيوس جونيور ولكن يتم إلغاؤه بداعي التسلل على كريم بنزيما صانع الهدف
ق 1: محاولة أولى من جانب رايو.. ألفارو جارسيا يجتاز الدفاع ويسدد بجوار المرمى
بداية المباراة