بارخوان ردا على دي يونج: نلعب بالأطفال.. ولم أشاهد ما فعله كوتينيو

أبدى سيرجي بارخوان مدرب برشلونة المؤقت انزعاجه من انهيار فريقه وفقدانه لتقدمه بثلاثية نظيفة أمام سيلتا فيجو، في المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3 ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر لليجا.

وتعرض الثلاثي أنسو فاتي وإريك جارسيا ونيكو جونزاليس للإصابة خلال المباراة، حيث تم استبدال فاتي وجارسيا بين شوطي اللقاء، فيما خرج نيكو في الدقيقة 59.

وقال بارخوان في المؤتمر الصحفي الأخير له كمدرب برشلونة: "حين تضطر لإجراء ثلاثة تبديلات بسبب الإصابات هذا يخل تماما بالشكل التكتيكي. هذا ليس عذرا ولكنه يؤثر على الصورة النهائية للأداء".

وأضاف "في الشوط الثاني لم نتمكن من التقدم للأمام واللاعبون لم يعرفوا أين يتمركزون تحت الضغط. من المؤسف أننا لا يمكننا الاحتفال بالنصر الأول (في الليجا) الذي كان سيصبح نجاحا هاما للغاية بالنسبة لي".

وأوضح "يجب أن ننظر للشوط الأول حيث تحلينا بالشجاعة وبخط دفاعي متقدم للغاية ورغم ذلك لم يجد الخصم المساحة، ثم نرى ما حدث في الشوط الثاني ونتعلم، بحثا عن الحلول".

وتابع بارخوان "سيترك هذا أثرا سيئا في الحلق ولكني سعيد لأني حاولت أن أنقل للاعبين شيئا. يجب أن نبحث عن موارد جديدة لأن اللاعبين يسقطون ومن الصعب إدارتهم في كل مباراة. إذا تحلينا بالإيجابية وكان لدينا كل اللاعبين نصبح فريقا يمكنه القتال على المزيد من الأشياء".

وعن رفض فيليبي كوتينيو للمشاركة في المباراة كبديل قال: "لم ألحظ أي شيء من هذا القبيل. كنت أشاهد المباراة وليس هؤلاء الذين يجرون عملية الإحماء. كنت أحاول أن أنقل الشعور الجيد للجميع في وجودي، ومن الواضح أن الأمور تصبح أصعب مع من لا يلعب".

أما عن تصريحات فرينكي دي يونج لاعب الوسط عن افتقار الفريق للشخصية قال بارخوان: "إذا نظرت للقائمة ستلاحظ أننا نلعب بأطفال وهناك أوقات تصبح الأمور خلالها أكثر صعوبة. من الصعب تقييم الوضع حين تملك كل هذه الإصابات".

وأوضح "لدينا 8 إصابات واليوم سقط 3 أيضا، إذا كنا نملك كل اللاعبين سنصبح أفضل وسيرتفع مستوى الفريق بفضل زيادة المنافسة".

واختتم "الأمر غريب للغاية وسيكون من الجيد أن نعرف السبب وأن نحاول ألا يتكرر هذا الأمر. هناك الكثير من المشاكل على صعيد الإصابات. هذا ليس عذرا ولكنه أمر مهم للمستقبل".

يذكر أن بارخوان اختتم مهمته كمدرب مؤقت خلفا للهولندي رونالد كومان الذي أقيل مؤخرا، حيث أعلن برشلونة عن تعاقده مع تشافي هيرنانديز لتدريب الفريق.