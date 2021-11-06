تشكيل ريال مدريد - كامافينجا أساسي.. وهازارد على مقاعد البدلاء أمام رايو
السبت، 06 نوفمبر 2021 - 20:55
كتب : FilGoal
دفع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بلاعب الوسط إدوارد كامافينجا في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة رايو فايكانو.
ويلعب ريال مدريد في الجولة الـ13 من الدوري ضد رايو فايكانو، في المباراة التي تقام بملعب سنتياجو برنابيو.
ويغيب لوكا مودريتش عن المباراة بسبب تعرضه لنزلة برد.
بينما يجلس إدين هازارد على مقاعد بدلاء ريال مدريد.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:
المرمى: تيبو كورتوا
الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – دافيد ألابا – فيرلاند ميندي
الوسط: كامافينجا – كاسيميرو – توني كروس
الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو
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