دي يونج: افتقرنا الشخصية.. وما فعله الحكم لم أر مثله من قبل

السبت، 06 نوفمبر 2021 - 20:45

كتب : أحمد أباظة

فرينكي دي يونج

أبدى فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة اعتقاده أن افتقار اللاعبين للشخصية تسبب في فقدان تقدمه على سيلتا فيجو 3-0 وتحوله إلى تعادل بنتيجة 3-3، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر لليجا.

وقال دي يونج في تصريحاته لقناة "موفيستار" عقب المباراة: "في الشوط الثاني نسينا كيف نلعب. افتقرنا للحركية والشخصية أيضا".

وأضاف "اللاعبون بحاجة للتغيير، يجب أن نبذل المزيد حين يأتي الضغط إلينا من الخصم".

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وأوضح "كان من المهم أن نفوز بهذه المباراة للتقدم إلى الأمام، وكانت هذه ضربة كبيرة لنا ولكن لا زال بإمكاننا القتال على اللقب لأن لدينا الكثير من الجودة".

وتابع دي يونج "فقدنا الكثير من النقاط ولهذا سيكون الأمر صعبا ولكن يجب علينا أن نواصل المضي قدما".

وعن المدرب الجديد تشافي هيرنانديز قال لاعب الوسط الهولندي: "الكل متحمس لقدومه وسنعمل بكل جهدنا".

أما عن هدف التعادل الذي سجله إياجو أسباس في الدقيقة 96 اختتم "الحكم أضاف 5 دقائق وهذا كان كثيرا بالفعل. حين تشير النتيجة لخسارتنا يضيفون دائما دقيقتين أو ثلاثة، ثم أضاف دقيقة أخرى هذه المرة لأجل رمية تماس. أنا لم أرَ هذا من قبل".

يذكر أن برشلونة فشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في الليجا.

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