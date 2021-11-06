كرة يد - مصر تكرر فوزها على مقدونيا وديا استعدادا لكأس إفريقيا
السبت، 06 نوفمبر 2021 - 20:06
كتب : FilGoal
كرر منتخب مصر تفوقه على نظيره المقدوني وديا بالفوز في المباراة الثانية اليوم بنتيجة 31-26.
ويستعد فراعنة اليد للمشاركة في كأس إفريقيا لليد في العام المقبل بـ تونس.
وكان منتخب مصر لكرة اليد قد فاز أمس في الودية الأولى بنتيجة 32-25.
وفي مباراة اليوم تفوق منتخب اليد على مقدونيا في الشوط الأول بنتيجة 16-13.
وأنهى المنتخب المباراة بالفوز بنتيجة 31-26.
نهاية المباراة 🔚
منتخبنا يعاود الإنتصار مجدداً على المنتخب المقدوني 👏
🇪🇬 مصر ٣١
🇲🇰 مقدونيا ٢٦
#EHF pic.twitter.com/zyAUc5N6Pa— EHF - الاتحاد المصري لكرة اليد (@ehfegypt) November 6, 2021
وتواجد الإسباني روبرتو باروندو المدير الفني في المباراتين بعدما وقع أمس رفقة مساعده روبن أريناس على تجديد عقود تدريب منتخب مصر.