كرة يد - مصر تكرر فوزها على مقدونيا وديا استعدادا لكأس إفريقيا

كرر منتخب مصر تفوقه على نظيره المقدوني وديا بالفوز في المباراة الثانية اليوم بنتيجة 31-26.

ويستعد فراعنة اليد للمشاركة في كأس إفريقيا لليد في العام المقبل بـ تونس.

وكان منتخب مصر لكرة اليد قد فاز أمس في الودية الأولى بنتيجة 32-25.

وفي مباراة اليوم تفوق منتخب اليد على مقدونيا في الشوط الأول بنتيجة 16-13.

وأنهى المنتخب المباراة بالفوز بنتيجة 31-26.

نهاية المباراة 🔚 منتخبنا يعاود الإنتصار مجدداً على المنتخب المقدوني 👏 🇪🇬 مصر ٣١ 🇲🇰 مقدونيا ٢٦ #EHF pic.twitter.com/zyAUc5N6Pa — EHF - الاتحاد المصري لكرة اليد (@ehfegypt) November 6, 2021

وتواجد الإسباني روبرتو باروندو المدير الفني في المباراتين بعدما وقع أمس رفقة مساعده روبن أريناس على تجديد عقود تدريب منتخب مصر.