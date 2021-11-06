كرة يد - مصر تكرر فوزها على مقدونيا وديا استعدادا لكأس إفريقيا

السبت، 06 نوفمبر 2021 - 20:06

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة اليد - مقدونيا - الصورة من حساب اتحاد اليد المصري

كرر منتخب مصر تفوقه على نظيره المقدوني وديا بالفوز في المباراة الثانية اليوم بنتيجة 31-26.

ويستعد فراعنة اليد للمشاركة في كأس إفريقيا لليد في العام المقبل بـ تونس.

وكان منتخب مصر لكرة اليد قد فاز أمس في الودية الأولى بنتيجة 32-25.

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وفي مباراة اليوم تفوق منتخب اليد على مقدونيا في الشوط الأول بنتيجة 16-13.

وأنهى المنتخب المباراة بالفوز بنتيجة 31-26.

وتواجد الإسباني روبرتو باروندو المدير الفني في المباراتين بعدما وقع أمس رفقة مساعده روبن أريناس على تجديد عقود تدريب منتخب مصر.

منتخب مصر لكرة اليد
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