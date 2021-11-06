التعادل يحسم الدربي بين الوداد والرجاء

تعادل الوداد مع الرجاء بهدف لكل فريق في دربي الدار البيضاء والذي أقيم على ملعب محمد الخامس في الجولة العاشرة من الدوري المغربي.

ساد التعادل السلبي أغلب أوقات المباراة ولم يتمكن أي فريق من صناعة فرص حقيقية خطيرة الربع ساعة الأخيرة.

وفي الدقيقة الـ 75 سجل البديل صلاح الدين بن ياشو الهدف الأول للوداد من لمسته الأولى، بعدما انطلق بشكل رائع وسدد الكرة من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس أنس زنيتي.

وفي الدقيقة الـ 80 تعادل مروان الهدهودي للرجاء مستغلا ركلة ركنية نفذها محسن متولي ليسجل الهدوهودي الكرة برأسية.

وكاد صلاح الدين بن ياشو أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ 93 برأسية ولكن الزنيتي منع الكرة من الدخول لشباكه.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الوداد للنقطة الـ 26 في صدارة الدوري المغربي، كما ارتفع رصيد الرجاء للنقطة الـ 21 في المركز الثاني.