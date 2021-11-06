التعادل يحسم الدربي بين الوداد والرجاء

السبت، 06 نوفمبر 2021 - 20:09

كتب : عبد الرحمن فوزي

الرجاء - الاتحاد - نهائي البطولة العربية

تعادل الوداد مع الرجاء بهدف لكل فريق في دربي الدار البيضاء والذي أقيم على ملعب محمد الخامس في الجولة العاشرة من الدوري المغربي.

ساد التعادل السلبي أغلب أوقات المباراة ولم يتمكن أي فريق من صناعة فرص حقيقية خطيرة الربع ساعة الأخيرة.

وفي الدقيقة الـ 75 سجل البديل صلاح الدين بن ياشو الهدف الأول للوداد من لمسته الأولى، بعدما انطلق بشكل رائع وسدد الكرة من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس أنس زنيتي.

أخبار متعلقة
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد الجولة السادسة ريمونتادا جنونية لـ سيلتا .. أسباس يقلب الطاولة على برشلونة في مباراة بارخوان الأخيرة برونو: مانشستر سيتي أظهر اليوم أننا لسنا على نفس المستوى جيرو: عودة بنزيمة إلى المنتخب سببت عدم إتزان في أسلوب اللعب

وفي الدقيقة الـ 80 تعادل مروان الهدهودي للرجاء مستغلا ركلة ركنية نفذها محسن متولي ليسجل الهدوهودي الكرة برأسية.

وكاد صلاح الدين بن ياشو أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ 93 برأسية ولكن الزنيتي منع الكرة من الدخول لشباكه.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الوداد للنقطة الـ 26 في صدارة الدوري المغربي، كما ارتفع رصيد الرجاء للنقطة الـ 21 في المركز الثاني.

الوداد الرجاء البيضاوي الدوري المغربي
نرشح لكم
أخر الأخبار
برشلونة يكشف تفاصيل إصابة فاتي وجارسيا دقيقة | الدوري الإسباني
بارخوان ردا على دي يونج: نلعب بالأطفال.. ولم أشاهد ما فعله كوتينيو 27 دقيقة | الدوري الإسباني
أر.دي.تي يعوض فاتي في قائمة إسبانيا 34 دقيقة | أوروبا
تشكيل ريال مدريد - كامافينجا أساسي.. وهازارد على مقاعد البدلاء أمام رايو 35 دقيقة | الدوري الإسباني
دي يونج: افتقرنا الشخصية.. وما فعله الحكم لم أر مثله من قبل 44 دقيقة | الدوري الإسباني
توخيل: بيرنلي سرق نقطة بالحظ الخالص 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعادل يحسم الدربي بين الوداد والرجاء ساعة | الوطن العربي
كرة يد - مصر تكرر فوزها على مقدونيا وديا استعدادا لكأس إفريقيا ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني.. وسنشكو معلق المباراة وتجاوزات جماهير الأهلي 2 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 3 تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية 4 في الجول يكشف أسماء المستبعدين من معسكر الأهلي قبل القمة.. وفرص الشناوي