الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد الجولة السادسة

السبت، 06 نوفمبر 2021 - 19:27

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - الصعيد

صراع ثلاثي في قمة ترتيب هدافي مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية.

وواصل محمد مناع لاعب كيما أسوان ومحمد ناجي "جدو" مهاجم أسوان تصدر ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بنهاية الجولة السادسة برصيد 5 أهداف.

وانضم وائل علي لاعب الألومنيوم لصدارة الهدافين بنفس الرصيد بعدما سجل هدفا في شباك كيما أسوان اليوم.

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ويأتي في المركز الثاني عبد المعطي محمد لاعب الفيوم ووائل فراج لاعب بني سويف وجيمس تيدي لاعب المنيا وحسام علي لاعب البداري برصيد 3 أهداف.

وجاء ترتيب الهدافين كالتالي:

الدرجة الثانية الدرجة الثانية - مجموعة الصعيد
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