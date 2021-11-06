جيرو: عودة بنزيمة إلى المنتخب سببت عدم إتزان في أسلوب اللعب

السبت، 06 نوفمبر 2021 - 18:57

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو - كريم بنزيمة

يرى أوليفييه جيرو مهاجم منتخب فرنسا وميلان الإيطالي أن عودة كريم بنزيمة لقائمة الديوك أخلت بتوازن أسلوب لعب أبطال العالم.

أوليفييه جيرو

النادي : ميلان

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

فرنسا

جيرو غاب عن قائمة فرنسا لمواجهتي كازاخستان وفنلندا في تصفيات كأس العالم 2022، بينما تواجد قائد ريال مدريد.

وتواجد جيرو مع بنزيمة في يورو 2016 والذي ودعه الديوك من دور الـ 16 في كبرى المفاجأت، كما غاب الأول عن المرحلة النهائية من دوري الأمم الأوروبية.

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وقال جيرو لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "علمت عندما أعلن ديشامب استعادة بنزيمة. كانت إرادة المدير الفني. أتفهم ذلك، لكنني كنت أتمنى لو تلقيت تحذيرات في وقت سابق".

وأضاف "ليس لدي شيء ضد بنزيمة، لكن عودته إلى منتخب فرنسا سبب عدم إتزان في أسلوب لعبنا، وهناك أدلة في بعض المباريات، والتي لحسن الحظ تم حلها سريعا، ربما رأينا ذلك في دوري الأمم، لقد استغرق الأمر وقتا".

وأكمل "لم أواجه أي مشكلة معه. كريم تغير ونضج وتطور. كنا نأكل على نفس المائدة كل يوم".

وأتم "لا أعرف ما إذا كنت لن انضم للمنتخب بشكل دائم. يعرف المدرب أنني موجود إذا احتاجني. لكن أولويتي الحالية هي التركيز على ميلان".

جيرو بقميص ميلان سجل 4 أهداف في 11 مباراة خاضها في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

منتخب فرنسا كريم بنزيمة أوليفييه جيرو
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