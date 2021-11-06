بايرن يبعتد بالصدارة بفوز صعب على فرايبورج

السبت، 06 نوفمبر 2021 - 18:57

كتب : عبد الرحمن فوزي

ليفاندوفسكي - ألفونسو دافيز - بايرن ميونيخ

فاز بايرن ميونيخ على فرايبورج بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الألماني.

تقدم ليون جوريتسكا لبايرن ميونيخ بالهدف الأول في الدقيقة الـ 30 من عمر المباراة بعدما تلقى تمريرة رائعة من توماس مولر لينفرد بالمرمى ويسجل في الشباك بنجاح.

وفي الدقيقة الـ 75 أضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني بعد متابعة لتسديدة ليروي ساني والتي كانت في طريقها لخارج الملعب ليضعها في المرمى.

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وسجل توليسو هدفا ثالثا رائعا في الدقيقة الـ 91 ولكن الحكم ألغاه لوجود وضعية تسلل.

وفي الدقيقة الـ 93 قلص يانيك هابيرير النتيجة لفرايبورج بالهدف الأولى بعدما مر بشكل رائع من أوباميكانو وسدد بقوة داخل الشباك.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد بايرن ميونيخ للنطقة الـ 28 في الصدارة بفارق أربعة نقاط عن بوروسيا دورتموند الذي سيلعب أمام لايبزج، بينما توقف رصيد بايرن عند فرايبورج عند النقطة الـ 22 في المركز الثالث.

وسيحل بايرن ميونيخ ضيفا على أوجسبورج في مباراته المقبلة بعد نهاية التوقف الدولي يوم الجمعة 19 نوفمبر، بينما سيستضيف فرايبورج فريق إينتراخت فرانكفورت يوم الأحد 21 نوفمبر.

بايرن ميونيخ فرايبورج الدوري الألماني
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