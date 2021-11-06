التشكيل - بيرين يحرس عرين يوفنتوس.. وفلاهوفيتش يقود هجوم فيورنتينا

أجرى ماسيميليانو أليجري عدة تغييرات على تشكيل يوفنتوس في مواجهة فيورنتينا في الجولة 12 من الدوري الإيطالي.

ويبدأ ماتيا بيرين في حراسة المرمى لتعويض إصابة البولندي فوتشينش تشيزيني.

ويتواجد ليوناردو بونوتشي على مقاعد البدلاء.

في المقابل يتواجد الثنائي المغربي سفيان إمرابط ويوسف مالح على مقاعد بدلاء الفريق البنفسجي.

تشكيل يوفنتوس:

حراسة المرمى: ماتيا بيرين

الدفاع: دانيلو – ماتيس دي ليخت – جورجيو كيليني – أليكس ساندرو

الوسط: ويستون ماكيني – أدريان رابيو – مانويل لوكاتيلي

الهجوم: فيديريكو كييزا – ألفارو موراتا – باولو ديبالا

فيما جاء تشكيل فيورنتينا:

حراسة المرمى: بيترو تيراكيانو

الدفاع: كريستيانو بيراجي – مارتينيز كواترا – نيكولا ميلينكوفيتش – ألفارو أودريزولا

الوسط: جايتانو كاستروفيلي – لوكاس توريرا – جياكومو بونافينتورا

الهجوم: ريكاردو سابونارا – دوشان فلاهوفيتش – خوسيه كاييخون.

ويحتل يوفنتوس المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بعدما تكبد خسارتين متتاليتين ضد ساسولو وهيلاس فيرونا.

فيما يتواجد البنفسجي في المركز السابع برصيد 18 نقطة.