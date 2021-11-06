الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة السادسة

انفرد أسوان بصدارة مجموعة الصعيد في الدرجة الثانية بعد نهاية مباريات الجولة السادسة.

وتراجع المنيا للمركز الثاني وتتبقى له مباراة مؤجلة.

فيما ارتقى كيما أسوان للمركز الثالث بعد الفوز على الألومنيوم.

وجاءت نتائج الدرجة الثانية:

المدينة المنورة 0-1 أسوان

قنا 1-2 مركز شباب طامية

تليفونات بني سويف 0-0 بني سويف

بنها 1-0 بلبيس

المنيا 0-0 ملوي

سوهاج 1-1 ديروط

الإعلاميين 0-0 الفيوم

كيما أسوان 3-2 الألومنيوم.

وستقام غدا مباراة البداري مع بترول أسيوط على ملعب أسمنت أسيوط.

🔴 نهاية المباريات نتائج مواجهات دوري الدرجة الثانية المصري ( مجموعة الصعيد) بنها 🆚 بلبيس (مجموعة القاهرة) pic.twitter.com/n47XmLEXwC — FilGoal (@FilGoal) November 6, 2021

وإليكم ترتيب مجموعة الصعيد بعد نهاية الجولة السادسة: