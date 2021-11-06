الدرجة الثانية – دربي سلبي وريمونتادا كيما أسوان أمام الألومنيوم

انفرد أسوان بصدارة مجموعة الصعيد في الدرجة الثانية بعد نهاية مباريات الجولة السادسة.

وتعادل المتصدر المنيا مع ملوي سلبيا ليفقد الصدارة، لصالح أسوان الذي انتصر على المدينة المنورة بهدف المدافع محمد العشري ليرتفع رصيده إلى 15نقطة.

وتراجع المنيا للمركز الثاني برصيد 13 نقطة.

وفي مباراة قوية، اقتنص كيما أسوان المركز الثالث بالوصول للنقطة 12 بعدما قلب تأخره أمام الألومنيوم إلى فوز.

تقدم الألومنيوم بهدفين لـ وائل على وأشلي ستيفن.

ريمونتادا كيما تحققت عن طريق محمد ناجح ثم سجل عمرو عزت مع بداية الشوط الثاني وخطف مراد صبري هدف الانتصار في اللحظات الأخيرة.

وتوقف رصيد الألومنيوم عند 9 نقاط تراجع بها للمركز الرابع.

🔴 نهاية المباريات نتائج مواجهات دوري الدرجة الثانية المصري ( مجموعة الصعيد) بنها 🆚 بلبيس (مجموعة القاهرة) pic.twitter.com/n47XmLEXwC — FilGoal (@FilGoal) November 6, 2021

وانتهى دربي بني سويف بالتعادل السلبي بين تليفونات بني سويف وبني سويف.

وانتصر مركز شباب طامية خارج ملعبه على قنا بهدفين مقابل هدف، سجل لطامية محمد ناجح جحا وأحمد ميسي وسجل لقنا حسن ديالو ليرتفع رصيد الفريق طامية إلى 9 نقاط.

وتعادل الاعلاميين مع الفيوم سلبيا وسوهاج مع ديروط بهدف لكل فريق.

وستقام غدا مباراة البداري مع بترول أسيوط على ملعب أسمنت أسيوط.

وأخيرا انتصر بنها على بلبيس بهدف دون رد ليحقق الانتصار الأول في الدوري ويرتفع رصيده إلى 5 نقاط.