مشاركة قصيرة لـ ريان وكاملة لـ كريم حافظ في هزيمة فريقيهما بالدوري التركي

فاز أنطاليا سبور على ألتاي بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول في الجولة الـ 12 من الدوري التركي.

أحرز هدف أنطاليا سبور الوحيد باول موكايرو في الدقيقة الـ 49 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد ياسر ريان مهاجم ألتاي عندما دخل بديلا لسيزار بيناريس في الدقيقة الـ 88.

ريان شارك مع فريقه الموسم الحالي في تسع مباريات، تمكن خلالهم من تسجيل أربعة أهداف.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت فاز إسطنبول باشاك شهير على يني مالاطيا سبور بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

تقدم تولكا شيجيرشي لباشاك شهير في الدقيقة الـ 39، بعدما تلقى تمريرة من ناصر شاذلي ليسدد في المرمى.

وفي الدقيقة الـ 59 أضاف إدين فيسكا الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وبعد دقيقتين فقط أضاف ستيفانو أوكاكا الهدف الثالث بعد صناعة من فيسكا.

وفي الدقيقة الـ 92 أحرز كوبيلاي كاناتسيزكوس هدف مالاطيا سبور الوحيد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وشارك كريم حافظ ظهير مالاطيا سبور في المباراة كاملة ليصل للقاء رقم 8 مع فريقه في الموسم الحالي.