انتهت في إسبانيا - سيلتا فيجو (3)-(3) برشلونة.. تعادل قاتل

السبت، 06 نوفمبر 2021 - 17:00

كتب : FilGoal

برشلونة ضد سيلتا فيجو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سيلتا فيجو ضد برشلونة في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــ

أخبار متعلقة
مانشستر سيتي يحتل أولد ترافورد رغم أنف "الأخطبوط" دي خيا تقرير: عودة شيفشينكو للدوري الإيطالي ميسي خارج قائمة باريس أمام بوردو ميرور: كونتي رد على توتنام في آخر لحظة أملا في قيادة يونايتد

ق 96: جووووول إياجو أسباس يسجل التعادل في اللحظات الأخيرة

ق 80: عبد الصمد الزلزولي يأتي بدلا من جافي

ق 74: جوووول نوليتو يسجل الهدف الثاني لسيلتا فيجو برأسية بعد عرضية

ق 69: نوليتو يسجل هدفا ولكن بسبب لمسة يد ضده يتم إلغاؤه

ق 63: تياجو جالهاردو يسقط في منطقة جزاء برشلونة ويطالب بركلة جزاء ولكن حكم المباراة يأمر باستمرار اللعب

ق 59: تبديل برشلونة الثالث بنزول ريكي بويج بدلا من نيكو

ق 52: جوووول إياجو أسباس يقلص الفارق من متابعة ويسجل هدف سيلتا فيجو الأول

ق 51: هدف ملغي يسجله سيلتا فيجو.. تياجو جالهاردو يسجل ولكن راية التسلل تلغي الهدف

ق 47: تبديلين في صفوف برشلونة بنزول أليخاندرو بالدي ورونالد أروخو بدلا من أنسو فاتي وإريك جارسيا

بداية الشوط الثاني

ق 45: إصابة أنسو فاتي

ق 33: جوووول ديباي والثالث بضربة رأسية بعد عرضية من خوردي ألبا

ق 18: جووووول بوسكيتس والثاني بتسديدة من خارج منطقة الجزاء

ق 5: جووووول أنسو فاتي والأول

انطلاق المباراة

برشلونة سيلتا فيجو الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعادل يحسم الدربي بين الوداد والرجاء 3 دقيقة | الوطن العربي
كرة يد - مصر تكرر فوزها على مقدونيا وديا استعدادا لكأس إفريقيا 7 دقيقة | رياضات أخرى
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد الجولة السادسة 45 دقيقة | الدرجة الثانية
ريمونتادا جنونية لـ سيلتا .. أسباس يقلب الطاولة على برشلونة في مباراة بارخوان الأخيرة 47 دقيقة | الدوري الإسباني
جيرو: عودة بنزيمة إلى المنتخب سببت عدم إتزان في أسلوب اللعب ساعة | أوروبا
بايرن يبعتد بالصدارة بفوز صعب على فرايبورج ساعة | الدوري الألماني
برونو: مانشستر سيتي أظهر اليوم أننا لسنا على نفس المستوى ساعة | الدوري الإنجليزي
بيرنلي يعرقل تشيلسي والمنافسة تشتعل في صدارة الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني.. وسنشكو معلق المباراة وتجاوزات جماهير الأهلي 2 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 3 تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية 4 في الجول يكشف أسماء المستبعدين من معسكر الأهلي قبل القمة.. وفرص الشناوي