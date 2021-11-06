جريشة لـ في الجول: فوجئت باستدعائي لإدارة مباراة رغم اعتزالي.. لن أسمح بإبعادي عن هدف رئاسة لجنة الحكام

فجر جهاد جريشة الحكم الدولي المعتزل حديثا مفاجأة، كونه تم استدعائه لإدارة مباراة في تصفيات كأس العالم رغم اعتزاله التحكيم.

وقال جهاد جريشة في تصريحات لـFilGoal.com: "فوجئت ببريد إلكتروني من الاتحاد الدولي يبلغني أنني سأدير مباراة في تصفيات كأس العالم، وبالطبع رفضت بالرغم من أنه يمكنني القيام بالأمر، إذ أنني مازلت مسجلا كحكم دولي معتمد عالميا حتى 31 ديسمبر المقبل".

وأضاف "الغريب أن من أرسل اسمي لـ فيفا من اتحاد الكرة المصري، هو نفسه مسئول في الاتحاد الإفريقي ويعلم أنني معتزل".

الحكم السابق أكمل "البعض يتخيل أن المقابل المادي لمباريات الاتحاد الدولي سيغريني أو يجعلني أنحني، ولكنني منتبه جيدا لما يقومون به".

وأتم "يريدون إبعادي بطرق غير مباشرة عن وصولي لرئاسة لجنة الحكام الرئيسية في مصر، والتي هي هدفي الآن بعد أن اعتزلت. أنا قادم لهذا المنصب لا محالة، عاجلا هذا أم آجلا".

كان جهاد جريشة قد أعلن اعتزاله التحكيم عقب نهاية الموسم الماضي بشكل رسمي.

جريشة سبق وتواجد ضمن حكام نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وأدار مباراة إنجلترا وبنما في دور المجموعات، كأول حكم مصري يدير مباريات في كأس العالم منذ مونديال 2006.

جهاد جريشة سبق له إدارة مباريات أيضا في نهائيات كأس الأمم الإفريقية أعوام 2012، و2013، و2015، و2017، و2019.

الحكم المصري أدار مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في أمم إفريقيا 2015، و2019.

وسبق لـ جهاد جريشة أيضا إدارة مباريات في كأس أمم إفريقيا للمحليين في نسختي 2014 و2018.

الدولي منذ 2008، أدار أيضا سابقا، قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2011 بين الوداد وإنيمبا، بجانب ذهاب نهائي البطولة عام 2019 بين الترجي والوداد البيضاوي.